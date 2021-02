Der gik ikke lang tid fra Hørsholm Kommune havde målt isens tykkelse til 14 cm og sat skilte op med, at det er tilladt at færdes på isen, før det vrimlede med børn og unge på Slotssøens frosne overflade. Foto: Morten Timm

På med skøjterne: Så tyk er isen

Så er det frem med skøjterne og ud på Slotssøen. I dag mandag åbnede Hørsholm Kommune for færdsel på isen, og der gik ikke lang tid fra skiltet "Færdsel på isen tilladt" var sat op til der var mennesker på isen. Både med og uden skøjter på.

Det kræver minimum en 13 centimeter tyk is, før den er sikker at bevæge sig ud på, og i dag målte teamleder for vejafdelingen på Hørsholm Materielgård, Brian Christensen, 14 cm istykkelse.