Se billedserie I pausen stimlede de fremmødte sammen om den model, som var blevet opstillet. Foto: Hans Jørgen Johansen

PH park prægtigt skitseret

Hørsholm - 01. december 2017 kl. 05:39 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

250 nye boliger, underjordisk parkering, et sø-landskab, huse i op til fem-seks etager og en ny park. Det var indholdet af de foreløbige skitser for det kommende boligbyggeri i PH Park, som Hørsholm Kommune præsenterede i Trommen onsdag aften.

- PH Park skal være et nyt, attraktivt boligområde i Hørsholm præget af nytænkning, variation og med en unik identitet, lyder kommunens vision for stedet, og det skortede heller ikke på store ord fra borgmester Morten Slotved (K).

- Vores ambition er en færdig bydel allerede i 2022, og vi har sagt om projektet, at vi ønsker innovativ arkitektur, trivsel og muligheder, det skal være internationalt orienteret, unikt og med bæredygtige løsninger. Det er alle ord, der kan forbindes til Poul Henningsen, og vi ser frem til at se hans univers udfolde sig her i PH Park, sagde Morten Slotved med henvisning til, at den tidligere hospitalsgrund for nylig fik navn efter den kendte arkitekt, lysmager og samfundsrevser Poul Henningsen.

Peter Antonsen (Borgerlisten), der er formand for Miljø- og Planlægningsudvalget, fortsatte med at fortælle om projektet, som foreløbig er planlagt til at bestå af fire klynger med rækkehuse i to-tre etager, etageboliger i fire etager og punkthuse i fem-seks etager. Peter Antonsen understregede dog, at der kun er tale om skitser.

Men højden vakte bekymring blandt det fremmødte publikum.

- Hele området er præget af meget lav bebyggelse, så det virker ulogisk og mærkværdigt for mig, at man har tanker om at bygge i fem-seks etager, sagde Birger Bøgeblad, der bor ud til Højmosen, mens en beboer på Havevej var nervøs for, at de høje huse vil tage al solen fra husene på vejen.

- Jeg håber meget, at den nye kommunalbestyrelse vil kigge på at få rykket det her ned i højden, lød det.

Noget, både borgmester og udvalgsformand dog slog fast med syvtommersøm, var, at parkering i PH Park skal foregå under jorden.

- Vi vil have parkering under jorden, og det bliver et krav. Der kommer til at være 25-30 parkeringspladser på terræn til gæsteparkering og redningskøretøjer, men ellers vil al parkering foregå under jorden, sagde Peter Antonsen.

Men hvad så med trafikken til og fra PH Park ville tilhørerne vide. Peter Antonsen forsøgte at forsikre om, at en kommende trafikanalyse gerne skulle dæmme op for nogle af problemerne.

- Byggeriet vil generere biltrafik i samme størrelsesorden som dengang, der var hospital. I mellemtiden er der kommet flere biler til, og det vil formentlig opleves som en forøgelse af trafikken, men jeg er helt overbevist om, at man vil kunne indrette det. Vi får snart præsenteret en trafikanalyse, som måske også vil medføre ombygning af kryds og modernisering af signalsystemerne på Usserød Kongevej, sagde han.