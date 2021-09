Se billedserie Onsdag bliver det første spadestik taget til byggeriet PH Park. Arkivfoto Foto: Kristian Hestbech

PH Park-byggeri graves i gang onsdag

Onsdag tager Hørsholms borgmester Morten Slotved (K) første spadestik til de kommende boliger i PH Park. Boligerne kommer til at binde byen endnu bedre sammen og skabe vækst, lyder det fra borgmesteren.

Hørsholm - 14. september 2021 kl. 07:42 Kontakt redaktionen

Naboer og andre interesserede i det kommende byggeri PH Park ved Usserød Kongevej og Bolbrovej i Hørsholm får nu mulighed for at høre meget mere om byggeriet. Det sker, når CALUM, Sampension og Hørsholm Kommune inviterer »indenfor« på den gamle sygehusgrund til første spadestik onsdag fra klokken 17.00 til 18.00.

Her vil blandt andre borgmester Morten Slotved (K) og Jan Klit (K), der er formand for Miljø- og Planlægningsudvalget, byde velkommen og sætte ord på, hvordan projektet kommer til at løfte området og Hørsholm.

Navnet forpligter - PH Park bliver en løftestang i forhold til et kommende generationsskifte, der skal få flere børnefamilier til byen. Siden PH Park blot var en vision på et stykke papir, har vi satset benhårdt på, at husene og området talte til alle aldersgrupper. Det synes jeg er lykkes, og mit håb er, at både udenbysborgere og mangeårige Hørsholm-borgere flytter til PH Park, siger Morten Slotved (K) og fortsætter:

- Som en del af byggeriet anlægger Hørsholm Kommune en søpark med sø, ny park midt mellem de gamle, fine træer fra hospitalets tid. Her vil man kunne skrå igennem et åndehul, der byder på diversitet og oplevelser. Og navnet PH forpligter jo, så lamperne følger Poul Henningsens principper om lys, lyder det ydermere fra borgmesteren.

Projektet som ligger på den gamle sygehusgrund i Hørsholm er oprindelig igangsat af boligudviklerfirmaet CALUM, der udvikler kvalitetsboliger, især i hovedstadsområdet. I sidste uge gav kommunen endelig byggetilladelse til to af fire byggeparceller, og det er noget, som skaber begejstring hos firmaets administrerende direktør.

- Udover, at det bliver et smukt boligkvarter, som vi er stolte af, så kommer de kommende beboere til at bo centralt og tæt på bymidten, shopping og de kulturelle oplevelser i byen. PH Park rækker både ud mod det grønne og byens puls, og det er en kæmpe kvalitet. Der er tale om lyse boliger med funktionelle kvadratmeter, samtidig med at beboerne i hverdagen kan tage selve parken og den grønne natur ind i boligerne, siger Jakob Axel Nielsen, der er administrerende direktør hos CALUM.

Attraktiv investering I forbindelse med finansieringen af projektet meldte Sampension-fællesskabet i sidste uge ud, at de har investeret et stort trecifret millionbeløb i de 133 nye PH-lejeboliger, der kommer til at dække et areal på godt 14.000 kvadratmeter, og som forventes at stå færdige og klar til indflytning i sommeren 2023.

- PH Park er et enestående byudviklingsprojekt i en attraktiv kommune tæt på København med en god underliggende demografi. Samtidig kommer bæredygtigheden til at være i top i de kommende boliger, hvilket vi som ansvarlig investor lægger vægt på. Vi er glade for investeringen, som vil bidrage til et godt og langsigtet afkast til kunderne, udtaler Torbjørn Lange, der er chef for ejendomme og infrastruktur hos Sampension.

