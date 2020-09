Står det til Venstre, skal der kun være et friplejehjem på stationsområdet i Kokkedal. Ingen boliger, ingen detailhandel, ingen P-hus. Foto: Søren Hempel

P-huset er ude af stationsområde

Venstre vil ikke have boliger, p-hus og detailhandel - kun friplejehjem på stationsområdet i Kokkedal

Hørsholm - 17. september 2020 kl. 19:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev skrællet yderligere nogle lag af stationsområdet, da et snævert flertal i Miljø- og planlægningsudvalget i dag, efter flere omgange, besluttede sig for at sende stationsområdet i Kokkedal i udbud.

Den seneste runde i udvalget kostede reelt et parkeringshus. I hvert fald, når man taler om en massiv bygning, der skal rumme flere undrede parkeringspladser.

Find alternativ til P-hus "Jeg er såden set enig med Venstre i, at vi ikke skal have en mastodont af det parkeringshus. I stedet beder vi dem, der skal bygge, om at finde alternativer, for eksempel på tagarealer," siger udvalgsformand Jan H. Klit (K).

Desuden ønsker det konservative flertal i udvalget at præcisere, at der skal være kollegieboliger i området, og holder i øvrigt fast i tanken om friplejehjem, boliger og detailhandel.

V: Kun friplejehjem Detailhandel er en af elementerne, der skiller vandene i udvalget. Venstre ønsker hverken P-hus, detailhandel eller andet end et friplejehjem - og det skal ligge på østsiden af stationen "for at skabe synergi til Louiselund", som det hedder i Venstres protokollat.

"Vi lægger vægt på, at et P-hus ikke bidrager til et tryghedsskabende og grønt miljø, og at der ikke er behov for en ny detailhandelsbutik i området, idet vi mener, at dagligvarehandel primært bør koncentreres i bymidten," hedder det blanbt andet i protokollatet.

Det kunne man ikke snakke sig til rette om, så derfor blev udviklingsplanen sendt videre med tre konservative stemmer for og to Venstrestemmer imod.

Byggemassen reduceret Udviklingen af stationsområdet i Kokkedal har tidligere været oppe i MPU, men blev udsat, fordi der blev tvivl om økonomien i private friplejehjem.

Før det er der blevet reduceret i byggemassen fra en beyggelsesprocent på 110 til 80, og dertil blev der lagt nogle kvalitetskriterier ind, eksempelvis uddybende krav til tryghed og kvalitet i parkeringshuset, krav til el-ladestandere og affaldssortering i p-huset, krav om indretning af grønne elementer og til flere aktiviteter og byliv på pladser og andre rum mellem bygningerne.

