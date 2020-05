To udenlandske håndværkere er blevet set i Rungsted, hvor de bankede uanmeldt på døre og tilbød forskellige jobs, blandt andet rengøring af fliser. Nordsjællands Politi har i denne uge fået flere henvendelser om oplevelser af lignende karakter. Arkivfoto.

Opråb: Mystiske håndværkere på færde i Rungsted

Hun fik tidligere i dag øje på en håndværker, der gik rundt foran hendes hus, og da hun stak hovedet ud af vinduet og spurgte, hvad han ville, svarede han på gebrokkent engelsk, at han havde et tilbud om at rense hendes terrasse.