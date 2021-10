I juni sidste år tabte Anne Ehrenreich (th) kampen om at blive borgmesterkandidat for Venstre til Ann Lindhardt. I kampen om debatspalterne i Ugebladet slår hun alle med længder. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Nørregaard

Oppositionen har sat sig på debatten

Venstre i Hørsholm står bag hvert andet politikerindlæg i Ugebladet, viser analyse

Hørsholm - 14. oktober 2021 kl. 19:10 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Facebook, Instragram, Twitter, og hvad de allesammen hedder, bliver i stigende grad brugt for at komme af med et budskab, en frustration, en idé eller bare en tanke, som man føler trang til at dele.

Det er nemt, hurtigt og uden den store kontrol. De traditionelle mediers 'monopol' som kanal for den slags er brudt for længst.

Ved brug af sociale medier skal man ikke bokse med en vogter ved porten. I denne sammenhæng en redaktion, der har ansvar for, hvad der formidles videre og derfor skal se kritisk på det redaktionelle indhold i en avis eller på avisens hjemmeside. Og er underlagt etiske overvejelser og ressourcemæssige begrænsninger. Der er hverken en uendelig mængde spalteplads eller arbejdstid til rådighed.

På sociale medier er det anderledes: Man kan frit vælge at dele sine egne sandheder uden at de forud udsættes for en eller anden form for tryktest.

Det er en udvikling, et lokalt medie som Ugebladet selvfølgelig oplever og lever med.

Det lever vi øjensynligt ganske godt med. Og vores frygt for at blive unødvendig i denne sammenhæng, viser sig at være overdrevet.

ANALYSEFAKTA Vi har talt debatindlæg i Ugebladet i hele 2020 (52 udgaver) og til og med 22. september i 2021 (38 udgaver). I alt 90 udgaver.





I perioden er der registreret 642 indlæg. Ca. 7 indlæg pr. udgave.

I 2020 var 364 indlæg sendt ind af 194 politikere, 158 borgere og 12 'andre'.





I 2021 til og med 22. september: 278 indlæg, 211fra politikere, 57 fra borgere, 10 'andre'.





Top 10 individuelt

Anne Ehrenreich (V) - 80 gange afsender

Ann Lindhardt (V) - 52

Glen Madsen (DF) - 41

Fritz Reuther (V) - 40

Louise Zabel (SF) - 23

Morten Slotved (K) - 21

Thorkild Gruelund (SK) - 19

Ib Tune Olsen (SF) - 18

Jan Klit (K) - 17

Charlotte Kirchheiner (K) - 8



Top 5 partier

Venstre: 177 (43 procent) gange afsender

Konservative: 59 (14)

Dansk Folkeparti: 41 (10)

SF: 41 (10)

Socialdemokratiet: 23 (5)

Fortsat en nødvendighed Og kigger vi i vores katalog over debatindlæg og læserbreve, der endnu ikke er blevet trykt, ser vi ingen tendens til, at Ugebladet mister sin styrke som omdrejningspunkt for den lokale debat.

Her bugner det selvfølgelig lige nu mest med indlæg fra en del af de 77 kandidater, der stiller op til den ny kommunalbestyrelse.

Vi tillader os derfor med en vis glæde at konstatere, at Ugebladet fremdeles er en nødvendighed i lokalsamfundet ved at yde et ganske væsentligt bidrag til at holde gang i et levende demokrati.

Vi har gennemgået samtlige udgivelser af Ugebladet i 2020 og i 2021 frem til uge 38 (udgaven den 22. september) for at se, hvor meget debatten egentlig fylder.

20 procent, kan vi sige: Vi stiller 20 procent af vores samlede redaktionelle spalteplads til rådighed for den lokale debat. Tager du billederne med, svarer det i gennemsnit til halvanden til to sider sider. Hver uge

Matchede politikerne Særlig glædeligt var det at finde ud af, at andelen af 'almindelige' borgeres indlæg stort set matcher indlæg fra politiker: 43 ud af 100 indlæg var netop fra skribenter uden synligt partipolitisk rygmærke, mens 52 procent var indlæg fra personer, der utvetydigt kan linkes til lokal-, regional- og landspolitik. Hvor det lokale dog er er knusende dominerende.

Øvrige indlæg kan tildeles personer, der repræsenterer en eller anden interesseorganisation.

I 2020 offentliggjorde Ugebladet i gennemsnit syv debatindlæg pr. udgave. Et lignende billede tegner sig i 2021.

I de første 38 uger i år var der ligeledes syv debatindlæg pr. udgave. Tendensen er selvfølgelig stigende, fordi vi i forbindelse med valgkampen har bedt politikerne om at forklare sig med nogle færre ord end hvad vi kræver for et 'almindeligt' debatindlæg.

I indeværende år manifesterer det tilstundende valg sig ved, at andelen af politiker-indlæg er steget ganske tydeligt: Frem til og med 22. september kom tre ud af fire indlæg fra politikere, og kun hvert femte indlæg havde en 'almindelig' borger som afsender.

Hvem er så de mest debatlystne blandt politikerne?

Ikke helt så overraskende er svaret, at det i helt overvejende grad er politikere, der i løbet af denne noget turbulente byrådsperiode har placeret sig selv som opposition - eller har følt sig presset ud i den - af de, i deres øjne, magtfuldkomne partier bag borgmester Morten Slotveds (K) konstituering, Socialdemokratiet og Radikale.

Venstre indtager en klar topplacering for begge år med tæt på halvdelen af samtlige politikerindlæg og en cirka en fjerdel af samtlige debatindlæg overhovedet.

Konservative har været med i debatten med 14 procent af politikerindlæggene, hvor Dansk Folkepart og SF har leveret cirka hvert tiende indlæg.

Hun tegner sig for mere end hvert femte politikerindlæg og ca. 12 procent af alle indlæg i Ugebladet i perioden og havde i gennemsnit et indlæg med i hver af de 90 gange Ugebladet er udkommet i periode.

Myreflittige Anne topper Kigger man på personerne, er Venstres Anne Ehrenreich ikke bare en myreflittig lokalpolitiker, der cykler Hørsholm tyndt for at indsamle viden og sager hun kan tage op.

Hun er en mindst lige så flittig leverandør af debatindlæg: Ni ud af ti indlæg fra Venstre har haft Anne Ehrenreich som afsender.

Sådan gjorde vi Hver gang der optræder et navn på et debatindlæg, er det blevet tildelt en person og en kategori.

Kategorierne er politiker, borger og 'andre', fortrinsvis interesseorganisationer.



Kategorien politiker er inkl. landspolitikere.

Når eksempelvis to personer eller flere er afsendere - hvilket jævnligt er tilfældet - tælles hver person som leverandør af et indlæg.

