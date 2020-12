Oppositionen blev væk fra stoleleg

Torsdag aften kunne medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse på skift prøve mockup'en af den nye stol i Trommens fleksible sal. Ingen fra Venstre og den øvrige opposition deltog i stolelegen. Foto: Morten Timm

Seks byrådsmedlemmer meldte afbud til at prøvesidde den nye stol i Trommen. Ikke vores opgave som politikere, lyder det fra Venstre. Spild af tid og penge, siger LA

Hørsholm - 16. december 2020 kl. 07:01 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har kaldt det en politisk fadæse og mener, at det er spild af penge at bruge 6,3 millioner af skatteborgernes penge på at skifte de dårlige stole i Trommen ud.

Da kommunalbestyrelsen torsdag var inviteret indenfor i coronahold på syv personer for at prøve den nye teststol dukkede ingen fra de tre oppositionspartier op. Noget, som flere kommunalbestyrelsesmedlemmer fandt påfaldende.

"Det kan virke som en samlet aktion, fordi man er modstander af projektet," siger radikales Henrik Klitgaard, der synes, at det er brandhamrende ærgerligt, at de ikke mødte op.

Tester ikke linoleumsgulv Hos Venstre afviser de, at de har aftalt at blive væk fra stoletesten. Meldingen fra hver af de fire medlemmer lyder overfor Ugebladet, at de ikke finder, at det er en politisk opgave at prøve stole. Det hører under administrationen og fagpersonale.

"Jeg er ikke stoleekspert, og jeg går fx heller ikke ud og tester det nye linoleumsgulve, inden det ska lægges på en skole," siger Venstres borgmesterkandidat Ann Lindhardt.

"Samtidig mener hun, at man skal sidde i en stol mere end fem minutter for at prøve den rigtigt.

Anne Ehrenreich minder desuden om, at det jo heller ikke gik så godt sidste gang, politikere gav sig i kast med at afprøve stole til Trommen.

"Jeg synes, at administrationen griber det her helt forkert an - og på den her måde fralægger de sig ansvaret," siger Anne Ehrenreich.

Partifælle Kristian N. Jensen ønsker også en uvildig vurdering af stolene fremfor en politikertest.

"Det er ikke interessant om jeg synes, at den er god eller dårlig at sidde i. Jeg er interesseret i, hvad brugerne synes," forklarer Kristian N. Nørgaard overfor Ugebladet.

Vil ikke byde mine børn det Jakob Nybo fra Liberal Alliance kalder det slet og ret for en tåbelig proces og en strategisk forkert at gå for Trommen.

"Det er spild af tid og penge. Jeg synes heller ikke, at det er en god idé at gå til en middag, hvis man ikke kan lide maden. Jeg synes hellere, at vi skal tænke os om og finde ud af, hvad man skal bruge Trommen til - og imens kan vi beholde de nuværende stole," siger Jakob Nybo til Ugebladet.

"På den her måde sætter man sig så at sige mellem to stole. Biografoplevelse i Trommen er så ringe, at jeg ikke ville byde mine egne børn den. Og jeg ved, at Hørsholmborgerne er krævende, og de vil kun opfatte den nye stol som marginalt bedre," tilføjer han.

DFs Glen Madsen meldte fra, da han i selvisolation ventede på svar fra den anden coronatest.

"Jeg kan ikke sige, om jeg ellers var dukket op, for dels kører processen alligevel, dels er jeg bange for, at processen bliver gentaget fra sidst," lyder det fra Glen Madsen.

De gør det nemme Henrik Klitgaard undrer sig over, at det er kommet så langt ud, at oppositionen ikke vil være med i en vurdering.

"De gør jo det nemme. For ved at stemme imod alt, tager de ikke ansvar. Men så kommer de selvfølgelig heller ikke galt af sted," kommer det sarkastisk fra det radikale kommunalbestyrelsesmedlem.

Borgmester Morten Slotved (K) havde ønsket, at alle partier havde været med til at prøve stolene.

"Det er fair nok, at de er imod projekt, men ærgerligt, at de ikke får et forhold til stolene nu og kan være med til at påvirke mulighederne og hvilken retning, der tages."

Ikke kun politikere Nadja Maria Hageskov (K), formand for Sport-, fritid- og kulturudvalget, ser overhovedet ikke noget problem i, at de som politikere afprøver en ny stol. Så længe det ikke kun er politikere, men en bred vifte af brugere og fagfolk, understreger hun.

"Vi kunne godt have hyret konsulenter ind til det, men med al den bevågenhed, de stole har haft, så synes jeg, at det er godt, at vi også prøver den. Men det er nemmere bare at være kritisk. Lidt som at sige, at man ikke kan lide maden, før man har smagt den," siger Nadja Maria Hageskov.

