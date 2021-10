Oplev den rockede side af de fire Beatles

Undervejs oplever publikum både rocknumre fra Beatles-tiden og højdepunkter fra de fire Beatlers solokarrierer, bl.a. 'Get Back', 'Hey Jude', 'Back In The USSR', 'Live And Let Die', 'Come Together', 'My Sweet Lord', 'Here Comes The Sun', 'Give Peace A Chance' og 'Let It Be.