Opfordring til forældre: legeaftaler bør foregå udendørs

I pressemeddelelsen skriver kommunen følgende: »Undervisningsministeriet har på deres hjemmeside besvaret et spørgsmål om hvorvidt børn kan have legeaftaler: Man skal ikke være bekymret for, at børnene leger med hinanden. Raske børn skal lege med raske børn. Hvis et barn er snottet, så skal man dog holde barnet hjemme, lige som man skal være hjemme, når man er forkølet«

Samtidig skrives det, at »Sundhedsstyrelsens generelle anbefaling er, at jo mindre forsamlinger jo bedre. Det er bedre at være udendørs. Og man skal holde afstand - minimum en meter - og have god hygiejne. De retningslinjer gælder alle børn. Så når børn skal lege, er opfordringen, at det så vidt muligt sker udenfor, at de kun er få børn - og at de holder afstand til hinanden. Jeres større børn - udskolingseleverne - kan have et stort behov for at være sociale og mødes med hinanden. Her er opfordringen, at de så vidt muligt er sociale i det virtuelle møderum - og at de forstår, at det særligt er af hensyn til alle ældre og mere udsatte borgere«.