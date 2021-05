Se billedserie Museum Nordsjælland byder her i foråret sine gæster velkommen både indendørs og udendørs. Blandt andet kan man komme med på tur til Folehaveskoven, hvor fortidens begivendheder stadig kan aflæses i landskabet. Foto: Museum Nordsjælland

Send til din ven. X Artiklen: Opdag din by: Skoven gemmer på forsvundne verdener Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opdag din by: Skoven gemmer på forsvundne verdener

I løbet af foråret kan man komme i skoven og stifte bekendtskab med, hvordan fortidens begivenheder har formet nutidens landskab.

Hørsholm - 31. maj 2021 kl. 06:33 Kontakt redaktionen

Lørdag den 12 juni klokken 13.30 kan man tage med museumsdirektør og arkæolog Ole Lass Jensen, på tur i Rungsted Hegn og Folehaven - og få et kig ind i forsvundne verdener.

På en fem kilometer lang vandretur oplever deltagerne nogle af de mange historiske spor, som skoven gemmer på. I Rungsted Hegn møder man den stejle kystskrænt, som ishavets bølger skabte for 15.000 år siden, og rester af stendysser, hvor stenalderens bønder begravede deres døde. I Folehaven ser deltagerne nærmere på nogle af de mange gravhøje, der er bevaret i skoven. De største af dem blev rejst i bronzealderen og dækker over rige stormandsgrave. På turen krydses også egnens ældste vejsystemer, hvor m,an kan finde sten med mystiske tegn.

Alle er velkomne på turen, der varer cirka to og en halv time og kræver godt ben- og fodtøj. Det koster 50 kroner per person at deltage, og det er gratis, hvis man er under 18år. Tilmelding sker på billet.dk - via museets hjemmeside, og mødestedet er P-pladsen i skovbrynet ved Rungstedvej lige over for Galleri X, der ligger på Pennehave 18.

Ture med arkæologerne Museum Nordsjælland byder her i foråret sine gæster velkommen både indendørs og udendørs, med dels en ny arkæologisk udstilling i Elværket i Hillerød under navnet »Døre til en anden virkelighed - tro og overtro i fortiden«, og dels med en række forårsture ud i landskabet under titlen »En anden virkelighed i landskabet«.

Museet forsøger med denne turrække at kæde udstilling og forårsture sammen, og derfor går turene til specifikke steder rundt om i Nordsjælland, hvor man endnu kan se og opleve elementer, som på den ene eller anden måde kan knyttes til udstillingens temaer.

Turene kan opleves selvstændigt, som en kærkommen lejlighed til at besøge steder i naturen, hvor man måske ikke selv tager forbi til hverdag, eller som et supplement til et besøg i udstillingen, som på denne måde får en introduktion. Turene er for alle, men flere af turene kræver dog, at man er habilt gående og da det foregår udendørs, må påklædning og fodtøj afstemmes efter vejret.

relaterede artikler

Fuld kvinde standset på motorvej 30. maj 2021 kl. 11:05

Næsten som et besøg af Axl Rose og resten af bandet 30. maj 2021 kl. 07:00