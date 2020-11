Se billedserie På Rungsted Gymnasium måtte man ligesom mange andre steder omstille undervisningen fra den ene dag til den anden, da corona brød ud i Danmark, og det skabte både fordele og ulemper. Sværest var det for de fagligt svage elever, fortæller lærere fra gymnasiet. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Online-undervisning kan skabe udfordringer for fagligt svage elever

På Rungsted Gymnasium måtte man ligesom mange andre steder omstille undervisningen fra den ene dag til den anden, da corona brød ud i Danmark, og det skabte både fordele og ulemper. Sværest var det for de fagligt svage elever, fortæller lærere fra gymnasiet.

Hørsholm - 14. november 2020 kl. 05:59 Af Sophus Zarrs Soelberg

Da landets gymnasier tidligere på året blev tvunget til at omlægge undervisningen til at foregå digitalt, skabte det både fordele og ulemper i undervisningen. Det kan man blandt andet se i en intern undersøgelse, som gymnasiet har foretaget, og både lærere og elever bekræfter samstemmende billedet.

For de fagligt svageste elever blev den digitale undervisning en reel udfordring, mens de stærkere elever nemmere kom helskindet igennem. Nu er undervisningen genoptaget, og lærere og elever ser tilbage på en tid, hvor skolegangen for en stund ændrede sig radikalt.

Den skriftlige byrde I nedlukningens første dage måtte landets gymnasielærere omstille deres undervisning, og på Rungsted Gymnasium betød det, at lærerne indledningsvist gav eleverne skriftlige opgaver, som de udførte derhjemme. Det fortæller Henrik Munk, der underviser i samfundsfag og engelsk på Rungsted Gymnasium.

- Det første vi kunne gribe til var at give eleverne skriftlige opgaver, som de kunne aflevere, når undervisningen var færdig, men det er jo ikke retvisende for, hvordan undervisning normalt foregår. Hvis man gør det hele tiden, vil eleverne ikke lave andet end at sidde og skrive, så der skulle også være mere almindelige aktiviteter, siger han og fortsætter:

- Vi fandt ret hurtigt ud af, at man ikke bare skulle give skriftlige opgaver, men at man også skulle give opgaver, der minder om det, vi laver i den almindelige undervisning, siger han.

Erkendelsen kom blandt andet i kølvandet på en intern evaluering, som gymnasieeleverne blev bedt om at udfylde. Her viste det sig, at en stor gruppe elever følte sig overbebyrdet af den digitale undervisning.

- Normalt kan man løbende vurdere, hvor klassen er i forhold til den arbejdsmængde, der er planlagt. Så kan man tilpasse undervisningen, men her skulle alt være forberedt på forhånd, og det er en helt anden situation, forklarer Anne Sprogøe, der underviser i samfundsfag og erhvervsøkonomi på gymnasiet.

Hun suppleres af Henrik Munk: - Fordi vi var bange for, at de ikke fik nok undervisning, kom vi til at overfodre dem lidt, siger han.

En kaotisk tid Blandt eleverne blev den første tid opfattet som kaotisk, men lærerne udviste en høj grad af omstillingsparathed, og det lettede de udfordringer, der fulgte med den nye skoledag.

- Vi oplevede den første tid som smule kaotisk, men generelt har jeg været imponeret over den omstillingsparathed, der blev udvist. Det skete jo fra den ene dag til den anden. Der var børnesygdomme i starten, især i forhold til de skriftlige opgaver, men vi var så heldige, at vi fik evalueret undervisningen efter et par uger. Der var en tydelig tendens til, at den skriftlige arbejdsbyrde var for stor, og det blev der lyttet til, fortæller Johan Seedorff Slente, der er elevrådsformand og går i 3.b.

Fortællingen nikker Luna Halkjer fra 2.c genkendende til.

Hun gik i 1.g, da landet blev lukket ned, og med ét skulle hun lære at gå i gymnasiet via sin computer.

- Jeg var lige begyndt i 1.g, så ikke nok med, at jeg skulle vænne mig til at gå i gymnasiet, så skulle jeg også skrive markant mere, end jeg plejede. Det var hårdt, fordi jeg gerne ville skrive, så det var velformuleret, fordi det skriftlige arbejde pludselig var det eneste, jeg blev målt på. Jeg følte, at det skulle være dobbelt så godt, fordi det også skulle gælde for de karakterer, jeg ellers ville have fået mundtligt, fortæller hun.

En god opskrift Med tiden aftog den skriftlige byrde, og lærerne begyndte at omlægge undervisningen til at minde mere om det, man ville lave i et klasseværelse.

Eleverne arbejdede mere i grupper, og lærerne fokuserede i højere grad på en-til-en-kontakt med eleverne.

- Udviklingen blev, at vi i stedet lavede gruppearbejde, hvor læreren kunne tale med grupperne på skift og eleverne enkeltvis. Det var svært i starten, forklarer Anne Sprogøe.

Som lærerne lærte deres nye digitale hjælpemidler at kende og med elevernes evaluering i ryggen, kunne man dog i løbet af et par uger omlægge undervisningen. Lærerne begyndte at holde sig tilgængelige i løbet af hele det tidsrum, hvor undervisningen foregik, så eleverne kunne have kontakt til deres lærere, når behovet opstod.

Når eleverne skulle modtage vejledning til større skriftlige opgaver enkeltvis, fungerede det faktisk endnu bedre end normalt, fordi det var nemmere for eleverne at koncentrere sig uden et summende klasselokale omkring sig. Den digitale undervisning viste sig derfor også at have sine tydelige fordele.

Risikerer at tabe de svageste Mens online-undervisning kan være en fordel i visse situationer, betød tabet af nærheden fra den almindelige undervisning også, at nogle elever fik det endnu sværere end normalt.

- Vi arbejder jo med menneskelig kontakt, og når man ikke kan have øjenkontakt og mærke stemningen i lokalet, betyder det også, at der er nogle på bagerste række, der ikke bliver hørt. I et normalt gruppearbejde kan lærerne gå rundt og lytte og guide eleverne, men det kan man ikke på samme måde, når undervisningen foregår online, forklarer Anne Sprogøe.

Henrik Munk genkender billedet, og han fortæller, at gymnasiets fagligt svageste elever vil være dårligt stillet, hvis corona i fremtiden tvinger gymnasierne til at overgå til digital undervisning igen.

På Rungsted Gymnasium måtte man ligesom mange andre steder omstille undervisningen fra den ene dag til den anden, da corona brød ud i Danmark, og det skabte både fordele og ulemper. Sværest var det for de fagligt svage elever, fortæller lærere fra gymnasiet. - Hvis vi i fremtiden skal lave mere online-undervisning, og det kunne vi meget vel komme til, så tror jeg ikke, at det er til ulempe for de fagligt stærke elever. For eleverne i midterfeltet har det nok heller ikke den store betydning, men det har det for de fagligt svageste elever. De vil lide under en langvarig online-undervisning, fordi de netop har brug for at blive imødeset lidt eller få et puf fra læreren, siger han.