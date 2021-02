Omstridte lokalplaner i ny høring: Her har de drejet på kapperne

Fakta om de nye lokalplaner

Der er kommet 12 indsigelser og kommentarer til lokalplan 173 (Rungsted), 24 til lokalplan 176 (Rungsted)og 44 til lokalplan 172 (Folehavekvarteret).



En del indsigelser er indsendt på vegne af flere borgere og baseret på indsamling af underskrifter. Antallet af indsigelser er derfor langt fra dækkende for det antal indsigelser, høringsfasen har udkøst.



Aflysning af servitutter og dobbelthuse bekymrer mest i indsigelserne mod lokalplan 173.



Bebyggelsesprocent, aflysning af servitutter, arealoverførsler og dobbelthuse bekymrer mest vedr. lokalplan 176.



Grundstørrelse og bebyggelsesprocent er hovedtemaet for indsigelserne til lokalplan 172



Grundstørrelser:

Minimum 2000 m² for dobbelthus i alle tre områder



LP 173: Minimum 1000 m² for grunde md enkeltstående huse, 1450 m² for tofamiliehuse



LP 176: 1200 m² for enkeltstående huse, 1650 m² for tofamiliehuse



LP 172: Henholdsvis 800 m² og 1.200 m² for grunde med enkeltstående huse, 1.550 m² for tofamiliehuse



Bebyggelsesprocent:

25 procent i alle tre områder. Det betyder, at der maksimalt kan bygges et hus på 300 m² på en 1200 m² stor grund.