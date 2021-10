Planerne om et fælleskommunalt renseanlæg ved Agiltevej i Hørsholm har fået mange borgere op af stolen. Eksempelvis til at borgermøde sidst i august. Foto: Sophus Soelberg Foto: Sophus Soelberg

Omstridt renseanlæg fjernes fra marken

Agiltevej er endegyldigt ude som sted for et fælleskommunalt renseanlæg.

Hørsholm - 12. oktober 2021 kl. 13:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Et Fælles Renseanlæg Øresund for Hørsholm, Allerød, Rudersdal og dele af Furesø kommuner i et landområde ved Agiltevej er pillet helt ud af investeringsaftalen mellem Hørsholm Kommune og det fælleskommunale vandeslskab Novafos for 2022.

Det har Økonomiudvalget i Hørsholm besluttet, og er det, udvalget nu går til kommunalbestyrelsen med.

Økonomiudvalget fulgte dermed indstillingen fra Miljø- og planlægningsudvalget, som tog forbehold for tre punkter i investeringsaftalen.

Det væsentlige punkt er, at Hørsholm Kommune med sit forbehold reelt stopper arbejdet med "tilvejebringelse af plangrundlaget for etablering af et fælles renseanlæg for de fire kommuner", som det hed i investeringsplanen.

Alt er nu muligt Dermed er et fælles renseanlæg i det område ude af billedet.

- Der skal findes en anden løsning. Vi skal se på alle muligheder i alle kommuner. Det betyder, at løsningen kan blive et fælles anlæg, eller at spildevandet skal klares individuelt i de enkelte kommuner, siger borgmesteren, der selv sidder i Novafos' bestyrelse med borgmestrene fra de ni kommuner bag Novafos.

Et af de områder, der er peget på, at Sjælsmark Kaserne. Et område, der tidligere har været siet fra som en mulighed på grund af en fredning, men nu igen indgår i nye undersøgelser.

De omfatter også Askehavegård på Grønnegade i Hørsholm, det eksisterende Usserød Renseanlæg i Hørsholm, Syd for Elleslettegårdsvej i Rudersdal Kommune og ved Sjælsø Renseanlæg i Birkerød.

Det sjette område, der har været inde i billedet, er Agiltevej, som nu er dømt ude.

En del af beslutningen er tillige at arbejde videre med Usserød Renseanlæg som en såkaldt 0-løsning. Den betyder, at Hørsholm fremover selv skal klare sit eget spildevand. Det er borgmesteren skeptisk over for.

Anlæg ud af byen - Jeg tror simpelt hen ikke på, at Usserød-anlægget er fremtidssikret i forhold til de kommende miljøkrav, tilføjer borgmesteren og lægger ikke skjul på, at han gerne ser et renseanlæg, der ikke ligger i byen.

- Nu skal vi være kreative, siger han.

De øvrige punkter, der nu er pillet ud af investeringsaftalen, handler om yderligere undersøgelser af den omstridte beliggenhed og miljøvurderinger for et fælles renseanlæg på Agiltevej.

Dertil kommer, at arbejdet med tillæg til spildevandsplanen i Hørsholm bliver sat i bero.

