Se billedserie Et smitteudbrud har tvunget kommunen til at sende flere beboere på de midlertidige plejehjemspladser ved siden af Plejecentret Louiselund hjem. Arkivfoto

Omfattende corona-udbrud på akutpladser: En familie kom i klemme

Et smitteudbrud har tvunget kommunen til at sende flere beboere på de midlertidige plejehjemspladser hjem. En familie følte, at de kom i klemme på grund af beslutningen. Kommunen forklarer, at beslutningen handler om borgernes egen sikkerhed.

Hørsholm - 09. januar 2021 kl. 16:27 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Fredag blev der konstateret et omfattende smitteudbrud på de midlertidige plejehjemspladser tæt på Plejecentret Louiselund, og det fik Styrelsen for Patientsikkerhed til at anbefale, at beboerne på de midlertidige pladser blev sendt hjem, hvis det var forsvarligt.

Omfanget af smitteudbruddet, hvor 10 ud af 30 beboere er smittet med corona-virus, mens 13 medarbejdere også er smittede, betød, at Hørsholm Kommune hurtigst muligt ville have så mange raske beboere væk fra pladserne som muligt, så de ikke også blev smittet. De midlertidige pladser ligger i samme område, som Plejecentret Louiselund, men der er ikke tale om en samlet institution.

Jan Dehn, der er direktør for Velfærd og Kultur i Hørsholm Kommune, fortæller, at fem beboere blev vurderet til at kunne sendes hjem.

- Som følge af et smitteudbrud på de midlertidige pladser ved Louiselund, har vi haft en dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed har anbefalet, at vi sender alle hjem fra de midlertidige pladser, hvis det er forsvarligt og de ikke er smittede. Vi har gennemgået beboerne på de midlertidige pladser og vurderet, at i alt fem beboere ville kunne sendes hjem, og at det vil være forsvarligt at give dem støtte via hjemmeplejen, fortæller Jan Dehn, inden han tilføjer, at man også bruger andre redskaber til at begrænse smitten:

- Vi samler de smittede på samme afsnit, og dem, der ikke er smittede, er på et andet afsnit. Samtidig deler vi medarbejderne op, så vi kan begrænse trafikken mellem afdelingerne, lyder det.

»Hun skal ikke hjem« Beslutningen resulterede fredag i, at Michael Benn, der bor nær Vejle, fik et opkald angående hans 71-årige mor, der bor på en af de midlertidige pladser ved Louiselund. Hun har haft en akutplads, siden hun fik en hjerneblødning i sommeren 2020, og har i dag kognitive udfordringer, ligesom hun er visiteret til at modtage intensiv pleje, mens hun venter på en fast plejehjemsplads. Hun er en af de fem, som Hørsholm Kommune vurderede kunne hjemsendes for sin egen sikkerheds skyld, men Michael Benn oplever ikke, at Hørsholm Kommune tog hensyn til hendes tilstand.

- Vi fik at vide, at hun var nødt til at tage hjem i hendes egen lejlighed, hvor kommunen så ville sørge for den nødvendige pleje. Jeg prøvede at forklare, at det ikke kunne lade sig gøre. Min mor er utryg ved at være der, og hun har et traume, fordi hun faldt om i hendes hjem sidste sommer. Hun er bange for at være der, men jeg kunne forstå på Hørsholm Kommune, at det var den eneste løsning, fortæller Michael Benn om et opkald, som han fik fra Hørsholm Kommune fredag eftermiddag.

Lejligheden, som Michael Benns mor skulle sendes hjem til, er på nuværende tidspunkt pakket helt ned, da moderen venter på en plejehjemsplads og bor på en akutplads. Omgivelserne egner sig ifølge Michael Benn slet ikke til at modtage pleje fra hjemmeplejen, og moderen har brug for intensiv pleje hver dag. Efterfølgende lavede Michael Benns ene datter et opslag på Instagram og Facebook, hvor familiens frustration fik frit løb. Opslaget er efterfølgende blevet kommenteret flittigt, og flere kritiserer Hørsholm Kommunes adfærd.

Artiklen fortsætter under billedet... Michael Benn føler ikke, at der blev taget nok hensyn til hans mors tilstand, da Hørsholm Kommune ville sende hende hjem til hendes lejlighed efter et smitteudbrud på de midlertidige pladser på Louiselund. Foto: Bjørli Lundin

- Min ældste datter synes, at det var synd for farmor, så hun lavede et opslag på instagram og Facebook, hvor hun gjorde opmærksom på situationen. Det affødte, at jeg blev kontaktet ved otte-tiden af en medarbejder fra Hørsholm Kommune , der ville forstå situationen og vores bekymringer. Først lørdag formiddag fik jeg endnu et opkald, hvor jeg fik at vide, at min mor kunne blive på Louiselund, siger Michael Benn og fortsætter:

- Som almindelig borger er det skræmmende, at man først får valgmuligheder, når man laver spektakel på de sociale medier. Nu er vi heldigvis landet et tilfredsstillende sted, men jeg brugte flere timer i røret i går, og vi blev både forskrækkede og kede af det, da de sagde, at de ville sende mor hjem til en tom lejlighed, hvor hun er bange for at være, fortæller han.

»Det handler om beboernes sikkerhed«

Direktør Jan Dehn understreger indledningsvist, at man fra Kommunens side ikke kan kommentere direkte på enkeltsager. Han fortæller dog samtidig, at beslutningen vedrørende at hjemsende borgere blev truffet for deres egen sikkerheds skyld.

- Risikoen for at blive smittet er langt større, når man er i et miljø, hvor der er smitte, end hvis man er i sit hjem, lyder det fra direktøren, inden han fortsætter:

- Vores primære hensyn i den her sammenhæng er sikkerhed for de ældre. Vi har ikke ringet til folk, og spurgt som det første, hvad de havde mest lyst til. Vi har forsøgt at imødekomme en anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis man er villig til at påtage sig den risiko, der er forbundet med, at en beboer bliver på de midlertidige pladser, så kan de godt blive, men udgangspunktet har af sikkerhedsmæssige grunde været, at beboerne skulle sendes hjem i egen bolig, hvis det var forsvarligt, siger han.

Jan Dehn forklarer samtidig, at han synes, det er en dårlig løsning, når beboere bliver på de midlertidige pladser, for risikoen for at få corona-virus er større her end i borgernes eget hjem. Alligevel har man efterkommet familiens ønske og informeret om den risiko, der er forbundet med at blive.

- Én enkelt familie har på trods af risikoen for at blive smittet med corona, ikke ønsket en hjemskrivning. Det har vi taget til efterretning, siger han afslutningsvist.

