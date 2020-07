Se billedserie Jacob Madsen, der er Skou Gruppens byggeleder på Jydeholmen 15 i Vanløse, glæder sig over at kunne være med til at hjælpe Københavns Kommune ved at ombygge en slidt ejendom til nye kontorlokaler. Pressefoto

Ombygning skal give gode arbejdsforhold for 150 ansatte

Hørsholm - 08. juli 2020 kl. 14:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det bliver en daglig arbejdsplads for næsten 150 mennesker i lyse kontorrum med god plads. Det kommer til at være et godt match med de andre arbejdspladser i ejendommen.

Sådan lyder det fra arkitekt og byggeøkonom Anders Hald fra Rønnow Arkitekter, der er rådgivende virksomhed på et byggeprojekt på Jyeholmen 15 i Vanløse, hvor Hørsholm-virksomheden Skou Gruppen er hovedentreprenør.

Ombygningen af Jydeholmen 15 består af nyindretning i ejendommen, balanceret ventilation på taget og opførelsen af to nedgange til flugtvejstrapper fra tagterrassen, skriver Skou Gruppen i en pressemeddelelse.

Kontorlokalerne skal huse København Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning.

- Arkitektonisk prøver vi at ramme noget, som også har fat i tidsånden, uden at blive for målpræget og umoderne om få år. Etagerne kommer til at være moderne i indretningen med glasvægge i tidens tone, som bliver genkendeligt i forhold til indretning i dag, og som er velegnede til arbejdspladser med kontorrum, siger Anders Hald.

Jydeholmen 15 er en ejendom opført i 1971, der huser andre industrielle erhverv som lægepraksis, hjemmepleje, børneinstitution og Skolen Sputnik for elever i 0-6. klasse med sociale og emotionelle vanskeligheder og ADHD.

Når Skou Gruppen til efteråret afslutter ombygningen af tredje og fjerde sal i ejendommen, overtages etagerne af Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, som skal indrette sig med nye områdekontorer.

Skou Gruppen er startet på ombygningen af de 1850 kvadratmeter af ejendommen på tredje og fjerde sal.

- Vi begyndte med at sætte nye gipsvægge op på den ene side. Herfra skal vi installere el, og når væggene er blevet spartlet og malet, skal vi i næste fase etablere nye systemlofter med installation af et brandanlæg, ventilation og lamper i loftet samt udskifte radiatorer, forklarer Jacob Madsen, som er Skou Gruppens byggeleder på byggesagen.

Han tilføjer:

- Det bliver akustiske loftsystemer med en langt bedre lydisolering, der sikrer et godt arbejdsmiljø i de åbne kontorlokaler.

Den sidste del af indretningen bliver etablering af nye gulve. Herefter monteres døre og fodpaneler.

Ifølge Jacob Madsen er det vigtigt med et godt ventilationsanlæg, hvis det skal være behageligt at gå på arbejde for Børne- og Ungdomsforvaltningens medarbejdere i de nye kontorlokaler.

- Vi skal overholde CO2-krav for at sikre, at medarbejderne hverken oplever sundhedsproblemer eller bliver sløve. Ventilationsanlægget er med til at sikre et godt indeklima og et sundt arbejdsmiljø for medarbejderne, siger Jacob Madsen.

Han forklarer videre, at ventilationsanlægget etableres oven på taget, da der ikke er plads på ejendommens nuværende.

- Hvis der havde være mere plads, kunne man have lagt et rør på tværs af hele bygningen. Problemet her i det bærende system i bygningen er, at der er søjler og bjælker.

På tredje sal er der kun 300 millimeter mellem loftet og etageadskillelsen, og på fjerde sal er der 270 millimeter. Men vi har heldigvis haft en god dialog med rådgiver om, hvordan vi løser udfordringerne, lyder det fra Jacob Madsen.

Skou Gruppen skal desuden opføre to nedgange til flugtvejstrapper fra tagterrassen.

- Lige nu er den eneste flugtvej en trappe fra fjerde sal og en anden trappenedgang, som er aflåst. Derfor etablerer vi et tappetårn fra tagterrassen, som kan bruges som flugtvej, hvis der for eksempel opstår brand, siger Jacob Madsen.

Han forklarer desuden, at man har besluttet at bygge tårnene hjemme hos Skou Gruppen i Hørsholm. Efterfølgende køres de i moduler ud til byggepladsen og hejses op.

På den måde kan Skou Gruppen undgå, at håndværkerne kommer i sikkerhedsmæssig fare. Når Børne- og Ungdomsforvaltningens flytter ind i de nye områdekontorer på Jydeholmen 15, giver det plads til 20 nye botilbudspladser ved deres gamle adresse på Lindé Alle i Vanløse, der fremover kan huse udsatte borgere. En faktor, der for Jacob Madsen er med til at gøre byggeprojektet spændende og interessant.

- Det er dejligt, at vi hos Skou Gruppen kan være med til at hjælpe Københavns Kommune ved at ombygge en slidt ejendom til nye kontorlokaler. Samtidig er det interessant at være en del af et intensivt projekt. Vi skal allerede færdiggøre ombygningen til efteråret, så der kommer til at være fart på de næste par måneder, siger Jacob Madsen.

Ifølge arkitekt og byggeøkonom Anders Hald fra Rønnow Arkitekter er byggeprojektet for Københavns Ejendomme & Indkøb også interessant, da det giver plads til en helt masse brugerinddragelse:

- Der er plads til en langt større brugerinddragelse, når vi samarbejder med Københavns Kommune sammenlignet med mindre privatfirmaer. Her får de ansatte i forvaltningen også en indflydelse på deres arbejde og hverdag og på udførelsen af de nye kontorrum, siger han og slutter:

- Samarbejdet med Skou Gruppen er desuden glimrende. Vi ved af erfaring, at de er vant til at håndtere meget komplekse renoveringer.

Skou Gruppen forventer at afslutte ombygningen af Jydeholmen 15 den 30. oktober 2020.