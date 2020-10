Hørsholmborger Ole Draborg har 1. november 2020 været direktør for brancheorganisationen Danske Malermestre i 25 år. Foto: Nicky De Silva

Ole Draborg i front for malerfaget gennem 25 år

Direktør for Danske Malermestre Ole Draborg har 1. november siddet 25 år på posten for landets malermestre

Hørsholm - 31. oktober 2020

Ole Draborg, bosat i Hørsholm, kan 1. november fejre sit 25 års jubilæum som direktør for Danske Malermestre.

Han betegnes som direktøren for det hele og altfavnende i forhold prislister, malerfaglige værktøjer, politikker, økonomien og mærkesager for malerfaget.

Han drives konstant af at udvikle organisationen og gøre en forskel for malermestrene.

"Mit mål for de kommende år er at samle hele malerfaget i Danmark og tydeliggøre, at vi er dem, der udelukkende varetager malerfagets interesser. Med flere ressourcer vil vi blive styrket politisk og kan tilbyde medlemmerne endnu mere," siger 56-årige Ole Draborg, der altid har nydt at være tæt på medlemmerne.

Han nyder alle større arrangementer som Nyborg Stævnet i januar, hvor malermestre og leverandører samles, kurser for nye medlemmer og for eksempel oldermandsmøderne, hvor den direkte dialog med medlemmerne er i højsædet.

Han opfordrer også altid medlemmerne til at ringe direkte til ham, hvis de har noget på hjerte.

Landede i organisation Ole Draborg er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet fra 1987 med fokus på finansiering og statistik og havde egentlig regnet med en karriere i det private erhvervsliv.

Men på uddannelsens sidste semester opfordrede hans underviser i finansiering ham til at søge en ledig stilling som økonom i Håndværksrådet (i dag SMVdanmark). Deres cheføkonom Anders Dam, som nu er direktør i Jyske Bank, havde nemlig fået nyt job.

Draborg fik jobbet og den afsluttende hovedopgave på cand.polit. blev herefter i al hast skrevet i fritiden. Og sådan startede hans karriere i organisationsverdenen. Med en afstikker til EU Kommissionen i Bruxelles i 1992-93, blev han i 1995 hentet fra Håndværksrådet til Danske Malermestre som direktør.

"Den daværende formand i Danske Malermestre Klaus Bonde Larsen hørte, at jeg havde søgt et andet job, da de ville tage en reference på mig. Og derfor blev jeg tilbudt jobbet som direktør i Danske Malermestre - det så jeg som en spændende udfordring, da det var en af de større og mere progressive organisationer i Håndværksrådet," fortæller Ole Draborg.

FAKTA Om Ole Draborg:

Arbejdede i studietiden hos IBM, hvor han blev en habil programmør.

Reparerede elektronikken i hans Citroën efter, at både det lokale værksted og det autoriserede Citroën-værksted havde opgivet at få bilen ud at køre.

Campist gennem mange år. Konen har dog sagt stop, så nu er campingvognen blevet opmagasineret.

Dyrker cross-fit og spinning seks gange om ugen - og har løbet flere maratonløb.

Stort familiemenneske og har fire døtre, hvor de to stadig bor hjemme.

Mødte sin kone Trine, da han arbejdede i Bruxelles, og hun tilfældigt kom på besøg hos en bekendt. Noget for alle medlemmer Dengang var ingen afdelingsstruktur, men det fik Ole Draborg hurtigt sat i værk. Der kom både en maleteknisk afdeling, en fagretlig afdeling og en uddannelsesafdeling, så medarbejderne vidste, hvad der forventedes af dem.

I dag er der derfor masser af ting på hylderne for medlemmerne - også for dem, der har styr på overenskomsterne og den daglige drift.

"Min filosofi er, at vi skal have varer på hylderne til alle medlemmer, også dem som ikke ringer så tit. Så vi har gennem min tid som chef satset på at udvikle en lang palette af værktøjer til malerfaget, for eksempel senest et elektronisk kvalitetssikringsværktøj, som er gratis for medlemmerne," siger han.

Uddelegerer ansvar Ole Draborgs ledelsesfilosofi er at sætte rammerne og uddelegere ansvar. Også selvom han godt kan lide at have styr på tingene og hader løse ender.

Formanden for Danske Malermestre Per Vangekjær, som han har arbejdet sammen med i over 20 år - de sidste ni år endnu tættere i rollerne som formand og direktør, udtrykker det sådan her:

"Han er god til at samle ting op, effektuere og få ting ud over rampen. Ole holder altid, hvad han lover - og er i alle henseender altid forberedt til tænderne. Det har været en fordel, at han er akademiker, og vi ikke er helt ens. Men vi har stor gensidig respekt - og vi kan ikke finde en bedre mand til at passe på medlemmernes penge.

Konkurrencemenneske Der er ingen i Ole Draborgs netværk, der er i tvivl om, at han er et udpræget konkurrencemenneske. Både i jobbet som direktør og i fritiden, hvor han er et meget aktivt motionsmenneske.

"Det irriterer mig, hvis der er ting, jeg synes vi kunne have klaret bedre i Danske Malermestre. Og det irriterer mig naturligvis - på den gode måde - når jeg ikke kan løfte helt så meget vægt som min makker til cross-fit. Men så kan jeg heldigvis lave flere pull-ups end ham," siger direktøren, der helt fra studietiden har været kendt for at splitte ting ad, for at se, hvordan det fungerer.

Aktuelt har han kastet sig ud i et forsøg på at reparere elektronikken i hans robotplæneklipper.

Receptionen udskudt Der skulle egentlig være afholdt en reception i anledning af 25 års-jubilæet i starten af november 2020, men den er udskudt på ubestemt tid på grund af coronasituationen.

"Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, men jeg regner jo ikke med at gå på pension lige med det samme, så den må vi holde, når det bliver muligt," siger Ole Draborg.