Se billedserie Strækningen mellem Bukkeballevej og Mikkelborg før og efter kystsikringsprojektet. Illustration: Hørsholm Kommune

Ofrer naturen for at få en badestrand

Marinebiolog er stærkt kritisk over for Hørsholm Kommunes planer om at kystsikre i Rungsted

Hørsholm - 05. januar 2021 kl. 09:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

I løbet af foråret går Hørsholm Kommune i gang med at sikre et stykke af Rungsted Strandvej mod de ubehageligheder, som fulgte i kølvandet på stormene Bodil (2013) og Urd (2016).

På strækningen fra Bukkeballevej og en lille kilometer mod nord skal kysten nu sikres mod Øresunds bølger, og det skal være med sandfodring.

Det går i al sin enkelthed ud på at suge store mængder af sand op fra havbunden og 'spytte' sandet ud igen på land. Aktuelt i projektet til lige ved 10 millioner kroner i en sådan grad, at der som en sidegevinst opstår en 30 meter bred sandstrand på strækningen.

Kontroversiel metode Sandfodring er dog - set med en marinebiologs øjne - kontroversiel.

"Hvis man prioriterer en sandstrand, ofrer man naturen," siger Jens Peder Jeppesen, akvarie- og museumschef på Øresundsakvariet i Helsingør, til Ugebladet. Han er meget lidt begejstret for at bruge netop sandfodring til at beskytte kysten.

FAKTA

I februar 2017 besluttede Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) at få et kystsikringsprojekt til 12 millioner kroner på budgettet 2018-2021

Udvalget drøftede også sandfordring mellem Bukkeballevej og Rungsted Havn, men droppede det.

"Jeg har indtryk af, af borgerne syd for Bukkeballevej ikke er begejstrede for en løsning, der betyder mere strand," sagde daværende MPU-formand Peter Antonsen fra Borgerlisten dengang til Ugebladet.

I november 2017 sendte Hørsholm Kommune en ansøgning til Kystdirektoratet om tilladelse til kystbeskyttelse fra Bukkeballevej til den gamle høfde ved Mikkelborg, ca. 950 meter.

1. september 2018 overtog Hørsholm Kommune kompetencen til at give tilladelse til kystbeskyttelse, og har siden godkendt projektet.

Den 21. december 2020 besluttede kommunalbestyrelsen at frigive knap 10 millioner kroner til projektet. "Man ofrer naturen to steder, i havet og på den nære kyst. Og tænker man på en vandstandsstigning på en meter inden for de næste 50 år, så hjælper hverken sandfodring eller stenrevle," tilføjer Jens Peder Jeppesen.

Økosystemet vælter Marinebiologen frygter især, at økosystemet på den lavbundede kyst lider skade. Her er ålegræs, som ifølger Jens Peder Jeppesen er "en fantastisk vandplante". Han beskriver kysten ud for Rungsted som et sted, hvor ålegræs trives godt og fladfisk trives.

"Der er fladfisk, hvor der skal suges sand, og man kan jo se på Køge Bugt, hvor økosystemet reelt er væltet af samme årsag," lyder det advarende fra marinebiologen.

Intet at komme efter For Hørsholm Kommune, der på samme tid er den myndighed, der skal godkende kystsikringen, og også myndigheden, der skal miljøgodkende projektet, er der ikke noget at komme efter.

Ifølge kommunens egen miljøvurdering vil sandfodringen på grund af dets placering tæt på stranden og korte anlægsperiode "ikke påvirke ålegræs og anden undervandsvegetation i Øresund væsentligt", hedder det i tilladelsen fra august 2019. I godkendelsen kan man desuden læse:

Betydning for samfundet "Det anmeldte projekt vurderes at have samfundsmæssig betydning, da det omfatter sikring af kysten imod erosion og opskyl fra Rungsted Strandvej. Desuden vil projektet medvirke til at sikre den offentlige tilgængelighed til stranden i overensstemmelse mellem kommunens målsætninger for kysten."

Og derfor mener Hørsholm Kommune, at Hørsholm Kommunes projekt "kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af natur eller miljø." Artiklen fortsætter efter billedet...

Orkanen Bodil trak i december 2013 et spor af ødelæggelser efter sig - her ved Mikkelborg. Foto: Morten Timm

Jens Peder Jeppesen oplyser, at jo længere ind på stranden sandet pumpes op, jo mindre vil skaden være på en kyst, der efter hans vurdering i forvejen er "rimelig beskyttet for vinden".

Projektet afventer en nyere myndighedsbehandling, som skal foreligge i slutningen af januar, hvorefter den første del af kystsikringsarbejdet kan begynde midt i marts.