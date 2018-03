Øget fokus på byens erhvervsliv

Se billedserie Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vil på tirsdag se på, hvordan det kan hjælpe byens detailhandel. Det sker efter et inspirerende dialogmøde i det nye Hørsholm Erhvervsråd, hvor cirka 100 var mødt op. Nu skal der så arbejdes videre med de mange gode tanker og idéer, der blev vendt. Foto: Jørgen Quist Nielsen

Hørsholm - 17. marts 2018 kl. 06:20 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er nu toget kører. Internethandlen er ved at overtage store dele af markedet, og andre kommuner investerer kraftigt i deres byliv. Derfor er det vigtigt, at vi i Hørsholm også er med. Ellers bliver vores rigtig gode handelsliv kørt agterud.

Sådan siger formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Henrik Klitgaard (R) i Frederiksborg Amts Avis lørdag - forud for udvalgets møde på tirsdag. Her skal politikerne blandt andet diskutere kommunens detailhandel.

- Den 7. marts havde vi møde i det nye Erhvervsråd. Det var virkeligt inspirerende, og det viste blandt andet, at der er nogle lavthængende frugter, som vi meget hurtigt kan plukke, uden det koster alverden. Vi kan eksempelvis etablere trådløst internet i gågaden eller måske skabe rum for en stadeplads på torvet, hvor der i dag er springvand. Det kan også være, at vi skal etablere en scene, hvor vores forskellige foreninger kan optræde. Helt generelt gælder det om at skabe liv. Det skal være en oplevelse at handle i Hørsholm, og det gælder naturligvis også på havnen, på Rungsted Bytorv og i Kongevejscentret, siger Henrik Klitgaard.

Han fortæller, at hele idéen med Erhvervsrådet er at skabe bedre kommunikation mellem kommunen og erhvervslivet.

- Politisk og administrativt er vi meget opmærksomme på vores erhvervsliv, men vi kan selvfølgelig blive bedre. Det er derfor, det er vigtigt med løbende og tæt dialog, siger Henrik Klitgaard.

Det er Jørgen Quist Nielsen, konsulent for Gågadeforeningen enig i:

- Nogle har den opfattelse, at kommunen ikke gør noget for erhvervslivet. Mødet viste, at det ikke er rigtigt. Kommunen har set skriften på væggen og forstået alvoren, hvis vi skal sikre Hørsholms fremtid - også som en god erhvervs- og handelsby. Det er nødvendigt, at vi alle arbejder sammen, og vi ikke sidder i hver vores siloer. Mødet var med til, at vi alle fik netværket og snakket sammen. Dialog er vigtig, lyder det fra Jørgen Quist Nielsen i Frederiksborg Amts Avis.

Til dialogmødet i Hørsholm Erhvervsråd var cirka 100 fremmødte, og cirka en fjerdedel vil være med til aktivt at arbejde videre med de idéer og tanker, der kom frem ved aftenens gruppearbejde. I spidsen for det arbejde sidder købmand Lisbeth Dalgaard fra et af kommunens trækplastre, Dalgaards Supermarked i Kongevejscentret:

- Det er virkelig godt, at der er politisk opmærksomhed på erhvervslivet i Hørsholm. Flere rapporter spår afvikling af Hørsholm som en attraktiv by, hvor også ejendomsværdi m.v. vil falde. Derfor vil vi fra erhvervslivet gerne italesætte »sense of urgency« - altså at der skal gøres noget nu på en konstruktiv og positiv måde. Derfor var jeg også glad for den rigtig gode gejst og energi, der var på mødet. Nu skal vi så have politikerne til at handle, lyder det fra Lisbeth Dalgaard.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis lørdag...