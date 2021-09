Se billedserie Afskaf folkepensionen, fjern topskatten og få flere til at tage et almindeligt arbejde, selvom de har uddannet sig til noget andet. Sådan lyder det fra Maria Ladegaard, der er nyvalgt landsformand for Venstres Ungdom. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Ny landsformand for Venstres Ungdom: Afskaf folkepensionen og brug pengene fornuftigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny landsformand for Venstres Ungdom: Afskaf folkepensionen og brug pengene fornuftigt

Afskaf folkepensionen, fjern topskatten og få flere til at tage et almindeligt arbejde, selvom de har uddannet sig til noget andet. Sådan lyder det fra Maria Ladegaard, der er nyvalgt landsformand for Venstres Ungdom.

Hørsholm - 23. september 2021 kl. 08:05 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Ordene falder næsten over hinanden, når de forlader munden på den nyvalgte formand for Venstres Ungdom Maria Ladegaard. Hun holder øjenkontakten, mens hun taler, griner gerne højt og så er hun træt af en velstillet middelklasse, der i al for høj grad får tildelt midler af politikere, der er bange for at tabe stemmer.

Læs også: Partier beskyldes for magtfordrejning

- Jeg er liberal, fordi jeg gerne vil hjælpe de svageste i samfundet. Det er hjerteblod for mig, og jeg synes, det er vanvittigt, at vi har verdens højeste skattetryk, og samtidig ligger folk på gaden. Jeg kan ikke holde ud, at vi er så dårlige til at bruge pengene, når vi har så mange. Omfordeling til middelklassen er noget af det værste, lyder det bramfrit fra den nye formand, da hun lægger vejen forbi Frederiksborg Amts Avis i Hørsholm. Det er her i kommunen, hun er vokset op i trygge rammer og hun har med egne øjne set, hvor godt man kan have det.

Maria Ladegaard, der netop er valgt som ny landsformand for Venstres Ungdom, er træt af, at middelklassen automatisk tilgodeses politisk. Middelklassen har det fint, understreger hun. Foto: Allan Nørregaard

Prioritér klimaet Maria Ladegaard på 26 år er i weekenden valgt som den første kvindelige landsformand for Venstres Ungdom, hvor hun afløser Kristian Lausten Madsen. Hun fortæller, at man i ungdomsafdelingen ikke tager hensyn til stemmer og parlamentariske forhandlinger.

I stedet indtager ungdomspartiet ideologiske standpunkter og forsøger at trække moderpartiet i en mere borgerlig retning. Hun tænker sig om og griner, før hun roser sine partifæller på Christiansborg.

- Jeg vil gerne rose Venstre for langt om længe at have anerkendt, at der er behov for løsninger på klimakrisen. Det har taget Venstre et par år længere, end det burde. De er der nu, og det bliver taget seriøst. Jeg vil også gerne rose dem for at forholde sig til finansieringen. De har været ude og foreslå at skære dimittendsatsen på dagpenge for at flytte pengene over i et grønt råderum. Man tager groft sagt fra nogle, der ikke gider at gå på arbejde og flytter pengene til klimaet og fremtidige generationer, og det er fornuftigt, lyder det fra VU'eren, der til daglig bor i Allerød og læser til lærer på Københavns professionshøjskole.

Tag dog et arbejde Den nye landsformand er i det hele taget træt af diskussionen om, hvorvidt nyuddannede skal tage et arbejde. For selvfølgelig skal de det. Også selvom det ikke nødvendigvis er det, de har uddannet sig til, siger hun.

- Der er ikke noget mere provokerende, end folk der har fået finansieret hele deres skolegang, som efterfølgende går ud og har en holdning om, at de er for fine til at varetage et ganske almindelige jobs, fordi de har gået fem år på universitet. Det er ufint ikke at ville bidrage, siger hun og fortsætter:

- Fordi man tager et tjener-job efter endt uddannelse, betyder det jo ikke, at man skal være tjener for evigt. Det er faktisk min opfattelse, at arbejdsgivere er mere positive overfor, at man har et job i forvejen, når man søger et job. Jeg har aldrig mødt en lykkelig arbejdsløs. Nogle gange har man brug for et skub i den rigtige retning, og det skub kan jobcentret give. Alle skal kunne forsøge sig selv - vi skal kun hjælpe de syge. Jeg er ligeglad med dem, der har nok. Vi skal bare lade være med at genere dem, tilføjer hun.

Foto: Allan Nørregaard

Afskaf folkepensionen Det er ikke kun den yngre middelklasse, der står for tur, hvis det står til den nye landsformand. Hun mener nemlig, at man burde afskaffe folkepensionen og bruge pengene bedre.

- Jeg mener, at vi skal afskaffe folkepensionen, siger hun bestemt og sender en stikpille til de siddende politikere på Christiansborg.

- Vi betaler astronomiske beløb til mennesker, der har så meget i forvejen. Det er den mest latterlige omfordeling, vi har i det danske samfund. Vi tager penge fra små generationer for at pleje ældre generationer, som er blevet forgyldt på boligmarkedet, og som har deres på det tørre. Folkepensionen er et billede på, at vi bruger enormt mange penge på ting, der ikke har en reel værdi. Vi skal ikke sende ældre, der ikke har noget på kistebunden, fra hus og hjem, men vi har en velfærdsstat, hvor vi tager hånd og de svageste, og det er dem, vi skal hjælpe - ikke den privilegerede middelklasse, som har det fint. Man er så bange for at tage noget fra dem, fordi de er en stor vælgergruppe, siger hun og tilføjer:

- Børnepenge er et andet eksempel. Man kunne sagtens lave et system, hvor mindre bemidlede familier stadig får børnepenge, for vi har ingen interesse i at børn vokser op uden muligheder, men det er en meget lille del af dem, der modtager børnepenge, der faktisk har brug for dem. Man kan bruge pengene meget bedre, lyder det fra Maria Ladegaard.

Stop jeres brok Den nye formand er i det hele taget træt af folk, der brokker sig over små, ubetydelige problemer. Hun mener, at det står i vejen for at tale om de mere alvorlige problemer og understreger igen, at man simpelthen skal fjerne berøringsangsten for at tage noget fra den velstillede middelklasse.

- Jeg gider ikke høre mere fra folk, der brokker sig over deres små problemer. Jeg er sindssygt træt af privilegerede studerende, der synes, det er hårdt at gå på universitet. Den offentlige debat er fyldt med folk, der synes, det er synd for dem selv, og det er det meget sjældent, siger hun og uddyber:

- Debatten er fyldt med gode middelklasse-borgere, som har deres på det tørre, og alligevel har fundet et eller andet lille problem, de gerne vil gøre verden opmærksom på. De fjerner fokus fra de reelle problemer, lyder det VU'eren, der samtidig understreger, at man bør fjerne topskatten, gøre SU'en lånebaseret og sætte skolerne fri, så det er lærerne selv, der bestemmer i klasselokalet og ikke jurister, der er valgt ind på Christiansborg.

relaterede artikler

Forlod blå blok: Nu har han fundet nye legekammerater 09. september 2021 kl. 13:10

Samarbejde nærmer sig frysepunktet: Partier vil stoppe ny bymidte 08. september 2021 kl. 17:05