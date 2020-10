Nytænkning: Seniorudflugt sammen og hver for sig

Der kommer en udflugt, bare ikke i den kendte form: Det bliver uden fælles tur et eller andet sted hen i tog eller bus. Sådan lidt mere sammen, men hver for sig.

Udflugten foregår i år ved at man køber en billet til 50 kr. for en god frokost med en øl, et glas vin eller vand plus kaffe på en af byens restauranter. Og her der det, 'lykkeposen' kommer ind i billedet ved at man ikke ved, hvilken restaurant man køber billet til.