Nyt våben ved smitteudbrud: Aftale om daglige lyntest af plejepersonale

Hørsholm Kommune har indgået aftale med det lokale testcenter CAPABioTech om kviktest af plejepersonalet, og det er allerede sket ved to smitteudbrud

Hørsholm - 20. januar 2021

Når først corona­smitten er kommet indenfor døren, er den svær at slippe af med igen. Det har Hørsholm Kommune måtte sande på både Breelteparken og de midlertidige plejepladser (akutpladser) ved Louiselund, hvor der i løbet af de seneste uger har været større udbrud af covid-19 smitte blandt personale og beboere.

For hurtigere at kunne inddæmme smitten har kommunen på den baggrund indgået en aftale om lyntest af plejepersonalet med det lokale og private testcenter CAPABioTech på Bolbrovej, der tester direkte ude på plejecentret.

Testet ved vagtskifte "Vi er glade for aftalen med det lokale testcenter, som kan rykke hurtigt ud og dermed være med til at få inddæmmet smitten så hurtigt som muligt," siger Jan Dehn, Velfærds- og kulturdirektør i Hørsholm Kommune, til Ugebladet.

Med aftalen vil testpersonale fra CAPABioTech under et smitteudbrud rykke ud to gange om dagen ved hvert vagtskifte og kvikteste personalet.

"Det her er jo steder, hvor vi virkelig ikke vil have smitten ind. Vi gør jo allerede brug af almindelige værnemidler, holder afstand, ekstra rengøring og indfører besøgsforbud, som Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder krav om," siger Jan Dehn.

Netop ved at øge testfrekvensen hos medarbejderne og have testsvarene med det samme, er det langt mere hensigtsmæssigt end de velkendte PCR-test, der har noget længere svartider.

"Det er selvfølgelig en ekstraudgift at lynteste personalet, men det har vi valgt for at opnå en højere sikkerhed ved smitteudbrud," meddeler Velfærds- og kulturdirektøren videre.

Det er kun de ansatte på plejecentrene, der lyntestes dagligt under et smitteudbrud, mens beboere får en såkaldt PCR-test en gang om ugen.

Fire indlagt og et dødsfald Fredag den 8. januar blev der konstateret et større smitteudbrud på de midlertidige plejepladser tæt på Plejecenter Louiselund, hvor 10 beboere og 13 medarbejdere blev testet positive for covid-19.

Hurtigt blev de raske borgere flyttet fra pladserne for at undgå smittespredning, og ifølge Jan Dehn er det nu lykkedes at komme af med coronasmitten.

På Breelteparken blev en ansat på plejecentret konstateret smittet den 30. december, og fra kommunen gik man i udbrudshåndtering. Regionens mobile testbil måtte de dog vente nogle dage på, og først efter nytår dukkede den op og testede fem beboere og to medarbejdere positive.

Ved dette smitteudbrud har Hørsholm Kommune også benyttet sig af kviktest hos af CAPA Biotech. I alt er 11 beboere og fem ansatte blevet smittet på Breelteparken.

Samlet har der været fire hospitalsindlæggelser fra de to udbrud, og en person er død på hospitalet, mens de tre andre er udskrevet igen.

I den sidste uge har der ikke været nye smittetilfælde på Breelteparken, og onsdag (20/1) foretages den sidste lyntest af personalet, ligesom de her får svarene fra tirsdagens PCR-test af beboerne.

Kunne have smittet andre CAPABioTech testcenter på Bolbrovej åbnede i november og har sygeplejerske Susie Wordenskjold Andreasen fra Rungsted som daglig leder.

Hun mener, at de med deres test er til stor hjælp. Mandag den 11. januar testede de to medarbejdere positive ud af i alt 20, der var mødt på job. Begge blev sendt hjem isolation.

"Hvis ikke vi var kommet, havde de været på job hele dagen og nok smittet flere andre, før de begyndte at mærke symptomer selv, som den ene først gjorde den dag," oplyser Susie Wordenskjold Andreasen til Ugebladet.

