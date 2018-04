Thorkild Gruelund (K), der er formand for Social- og Seniorudvalget, bliver også formand for det nye Ældreudvalg, der har til opgave at formulere kommunens nye ældrepolitik. Foto: Lars Sandager Ramlow

Nyt udvalg vil tættere på ældre

Medlemmerne af kommunens Social- og Seniorudvalg får nu lidt mere at se til. De fem politikere med formand Thorkild Gruelund (K) i spidsen er nemlig også blevet medlemmer af et nyt særligt politisk udvalg, et såkaldt §17, stk. 4-udvalg, som har fået navnet Ældreudvalget. Det nye udvalg skal udfærdige kommunens ældrepolitik, og politikerne får i udvalget selskab af repræsentanter fra blandt andre Ældre Sagen, Seniorrådet, pårørenderådene på kommunens plejehjem og kommunens boligselskaber.

- I valgkampen i efteråret var der ingen tvivl om, at der var en generel holdning hos mange politikere, inklusive mig selv, om, at vi i højere grad skal ud og tale med vores borgere i løbet af valgperioden, så vi ikke har nogle misforståelser eller nogle, der sidder med en oplevelse af, at de ikke bliver hørt godt nok. Derfor laver vi et nyt udvalg, hvor de interessenter, der er på ældreområdet, også får en stemme, så de kommer tættere på, siger Thorkild Gruelund, der nu også kan kalde sig formand for Ældreudvalget.

I udvalget får de fem politikere selskab af 10 øvrige udvalgsmedlemmer. Udover de ovennævnte interessenter får også Senioridrætten, Seniorrådgivningen, repræsentanter i aldersgruppen 53-55 år samt tidligere kommunalbestyrelsesmedlem for SF, Lars Iversen, plads i udvalget.

- Vi kan undervejs også indkalde eksperter, hvis vi får behov for det. Det bliver rigtig godt, at vi i udvalget får input fra de mennesker, som dækker ældreområdet bredt, og jeg ser frem til, at vi kan diskutere på kryds og tværs, siger Thorkild Gruelund.