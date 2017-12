Jan Klit er tidligere leder af lokalpolitiet i Hørsholm. Nu skal han lede det nye, særlige politiske udvalg, der skal arbejde med øget tryghed og kriminalpræventive indsatser. Blandt andet efter mørkets frembrud. Foto: Lars Sandager Ramlow

Nyt udvalg skal være en knytnæve

Hørsholm - 11. december 2017 kl. 16:06 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bænkene skal tilbage på Kokkedal Station, kiosksalget på stationen skal ikke foregå gennem en lille luge, og det skal være trygt at færdes omkring Trommen, på stranden om sommeren og på gader og stræder efter mørkets frembrud.

Det er blot nogle af de ting, som Jan Klit (K) vil tage fat på efter årsskiftet som formand for det nye, særlige udvalg med fokus på tryghed og kriminalpræventive indsatser i Hørsholm Kommune.

- Jeg mener, at tryghed, sikkerhed og stabilitet er nogle af de grundlæggende faktorer, der skal til, før man har det godt. Derfor skal vi også gøre noget for at komme usikkerheden til livs, siger den 49-årige politiker, der de sidste 26 år har arbejdet i politiet.

Han mener derfor også, han har et særdeles godt udgangspunkt for at påtage sig formandsposten i det nye udvalg.

- Jeg ser det som en fordel at være politimand, fordi jeg ved noget om kriminalitet og tryghed, og jeg ved, hvad der skal til for at gøre folk trygge, siger han.

Ifølge Jan Klit skal det nye udvalg i høj grad være proaktivt.

- I dag reagerer man jo meget reaktivt, når tingene er sket, men jeg vil i virkeligheden gerne finde ud af, hvorfor det er så interessant at hænge ud på eksempelvis Kokkedal Station. Vi skal også tale med beboerforeninger og grundejerforeninger, der kan være utrygge, fordi der sker mange indbrud. Og hvis de ældre synes, det er utrygt at færdes, når det er mørkt, skal vi tale med dem om det, siger Jan Klit, der også har tænkt på alternative måder til at udføre udvalgets arbejde.

- Jeg har en idé om, at hvis problemerne eksempelvis er på Kokkedal Station, så skal vi holde vores udvalgsmøde på Kokkedal Station ved midnat, hvor problemerne muligvis er aktuelle. På den måde kommer vi ud og ser virkeligheden, og hvad der er tale om. Det er jo ikke vores opgave at sidde og snakke og drikke kaffe. Det er vores opgave at vende det lidt på hovedet og tænke over, hvordan vi kan komme utrygheden til livs.

Den nye udvalgsformand mener også, at det er særdeles vigtigt, at interessenter og samarbejdspartnere bliver holdt til ilden.

- Jeg forestiller mig, at vi skal samarbejde med eksempelvis Børne- og Skoleudvalget og Social- og Seniorudvalget, fordi de to udvalg ved rigtig meget om, hvad der rører sig i de forskellige aldersgrupper. Vi skal også have Fredensborg Kommune på banen, og jeg skal være den irriterende person, som bliver ved at rode i de her spørgsmål, siger Jan Klit og fortsætter:

- Nordsjællands Politi skal vi selvfølgelig også have med, og her er det en fordel, at jeg taler samme sprog, som mine kollegaer i politiet. Politiet yder allerede en stor indsats i dag, men vi kan alle sammen blive bedre. På den måde skal udvalget fungere som en knytnæve, fordi vi simpelthen VIL noget med det her.