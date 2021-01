Pernille Rask fra 'Mad med Hjertet' og Thomas Hermann, uddeler i SuperBrugsen i Hørsholm Midtpunkt har startet et samarbejde, der skal begrænse madspild. Pressefoto

Nyt stærkt samarbejde skal begrænse madspild i Hørsholm

Hørsholm - 20. januar 2021 kl. 17:16 Kontakt redaktionen

Kort før jul ringede telefonen hos stifter af 'Mad med Hjertet', Pernille Rask. I den anden ende var Thomas Hermann, uddeler i SuperBrugsen i Hørsholm Midtpunkt:

""Jeg står her med 400 liter sødmælk, som ender i containeren, hvis ikke jeg kan få det afsat til en velgørenhedsorganisation, og det har jeg det virkelig skidt med." Det var Thomas´s første ord til mig," fortæller Pernille Rask.

700.000 tons

Udtalelsen blev startskuddet til en aftale om i fælles front at være med til at reducere mere end 700.000 tons varer, der smides ud på årsbasis alene i Danmark.

"Vi har efterhånden etableret et stort netværk med lokale købmænd i Hørsholm og Fredensborg kommuner, der alle ligesom Thomas Hermann finder det grotesk at smide brugbare varer ud. Det kræver en ekstra indsats for alle at få afhentningen af varer sat i system i butikkerne, men det giver rigtig god mening både på madspildskonoten, CO2-udledningen, og som hjælp til familierne hos 'Mad med Hjertet', udtaler Pernille Rask.

Donerer digitalt

Pernille Rask fortæller, at organisationen til tider aftager flere varer, end de selv kan bruge i køkkenet, og at de derfor donerer varerne på digitale platforme. Herefter kommer de tilmeldte personer så og afhenter dem. På den måde sikrer organisationen, at fine råvarer aldrig ender i skraldespanden.

"Det er så meningsfyldt at være en lille brik i et større puslespil, og vi er ekstrem taknemmelige for alle vores samarbejder lige fra teamet i Kokkedal Kirke, hvor vi tilbereder måltiderne og til store supermarkeder, lokale producenter og små erhvervsdrivende, der alle på hver deres måde bidrager til en mere bæredygtig verden," slutter Pernille Rask.

Støt 'Mad med Hjertet'

Har man brug for at modtage måltider eller ønske om at være frivillig eller støtte organisationen på anden vis kan man kontakte Pernille Rask på pernilleraskmadmedhjertet@gmail.com eller telefon 61992450.