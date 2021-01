Se billedserie Nu kan man blive testet for corona foran Kongevejscentret alle ugen dage. Foto: Lasse Simonsen

Nyt samarbejde gør det muligt at blive testet ved supermarked

Nu kan man blive testet for corona foran Kongevejscentret alle ugens dage uden tidsbestilling.

Hørsholm - 22. januar 2021 kl. 05:35 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Et samarbejde mellem Meny og SOS International betyder, at man nu kan blive testet for corona alle ugens dage fra klokken 08.00 til 22.00 foran Meny Dalgaard i Kongevejscentret uden tidsbestilling.

- Der åbent fra klokken otte om morgenen til klokken 22.00 om aftenen alle ugen syv dage, så man skal bare troppe op. Det er vigtigt, at folk kan komme nemt til en test, lyder opfordringen fra købmand Lasse Simonsen, der er indehaver af Meny Dalgaard. Han fortæller samtidig, at aftalen med SOS International om at få et mobilt testcenter foran forretningen kom i stand på ganske få timer.

- En læge, som handler her, ringede og spurgte, om det kunne lade sig gøre at få et mobilt testcenter foran forretningen. Han ringede til mig ved 13.00 tiden fredag og allerede klokken 17.00 stod vognen derude. Ejerne af ejendommen synes også, det var en rigtig god ide, så indtil videre har vi aftalt, at vognen står der til slutningen af februar, fortæller Lasse Simonsen. Han tilføjer, at det også kommer forretningens ansatte til gode, at der er et mobilt testcenter lige ude foran døren.

- Vi har indført et internt krav om, at medarbejderne bliver testet en gang om ugen. Og så passer det fint, at vores medarbejdere kan gå lige ud foran forretningen og blive testet. Jo hyppigere man kan blive testet, jo større er sandsynligheden for, at vi kommer corona til livs, lyder det fra købmanden.

SOS vandt udbud Mens man tidligere særligt hørte om hurtigtest i forbindelse med Falcks udbud af selvsamme, er det nu SOS International, der udbyder hurtigtest i fire ud af fem regioner i Danmark. Det skyldes, at SOS International for nylig vandt et udbud fra de danske regioner. I alt syv firmaer bød ind med tilbud om at teste danskerne de kommende tre måneder. Tilbuddene kom fra Carelink, Copenhagen Medical, Elysium, Falck, Adoc Pharma, Tepo og så den endelige udbudsvinder SOS International. Udover SOS International er det kun firmaet Carelink, der vandt en del af udbuddet, da selskabet fremover skal stå for hurtigtests i Region Syddanmark.

- Vi er helt utrolig stolte af, at vi fortsat og i endnu større grad skal være med til at løfte opgaven med at teste borgerne i Danmark i en tid, hvor epidemien har givet vores samfund så store udfordringer, siger divisionsdirektør Karin Tranberg, SOS International, på firmaets hjemmeside.

Heraf fremgår det desuden, at SOS International siden 16. december har samarbejdet med Danske Regioner og underleverandøren Medicals Nordic om at tilbyde gratis hurtigtest til borgerne fra testcentre på Frederiksberg, i Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Holte, Charlottenlund, Risskov, og Københavns Hovedbanegård. Senest har SOS International og Medicals Nordic i samarbejde med Dagrofa opstillet mobile testcentre ved Meny-supermarkeder på en række lokationer på Sjælland, herunder foran Kongevejscentret i Hørsholm.

