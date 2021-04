Thorkild Gruelund (SK) mener, at der er grundlag for at skære et ledelseslag væk i Hørsholm Kommune. Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Nyt parti vil skære cheflag væk i kommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt parti vil skære cheflag væk i kommunen

Centerchef-funktionen skal fjernes, lyder et spareforslag fra SocialKonservatives Thorkild Gruelund, der ikke kan se flere nedskæringer på børne- og ældreområdet

Hørsholm - 14. april 2021 kl. 07:43 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Gennem årene har der været sparet på hjemmehjælperne og pædagogmedhjælperne samt på rengøringen. Nu kan der ikke spares mere på gulvet. Men det kan vi godt på ledelsesniveau i kommunens administration.

Det mener Thorkild Gruelund, SocialKonservative, der går ud med et kontroversielt spareforslag på ti millioner kroner. Han vil kort og godt skære laget med de otte centerchef-stillinger væk og i stedet give mere ansvar og selvforvaltning til den enkelte institutionsleder.

Samlet præsenterer han en sparepakke med tre forslag for samlet 20 millioner kroner for at forhindre de ordinære serviceforringelser, der vil følge med borgmester Morten Slotveds udmelding om, at der skal findes 30 millioner kroner i det kommunale budget for 2022.

"Jeg har svært ved at acceptere, at vi nu skal til at skære otte-ni millioner på ældre- og handicapområdet og seks-syv millioner på børne- og skoleområdet, når jeg mener, at vi kan få mere for skattekronerne ved at fjerne vores funktion med centerchefer, som jo var en ledelsesfunktion, vi fik indført for 10-11 år siden - men som vi jo før hen klarede os fint uden," lyder det fra Thorkild Gruelund.

Færre sekretariater Han mener, at det er med til at umyndiggøre institutionsledere, når en centerchef skal kontaktes, inden der skal tages en beslutning. Samtidig har hver centerchef i dag sit eget sekretariat, og det skal ifølge Gruelunds tanke skæres til og ændres, så det rykkes hen til direktørerne - ligesom staben af direktører udvides fra de nuværende tre til fire (i 2019 skar man en direktør fra og afskedigede Peter Orebo Hansen - red.).

Den SocialKonservative formand siger, at det ikke nødvendigvis er den enkelte centerchef, der skal fyres, men de nødvendige personaleafskedigelser kan findes, når man ikke længere skal have så mange sekretariater kørende. Han vurderer, at der er 12-14 stillinger at hente.

FAKTA Den administrative ledelse i Hørsholm Kommune:

Kommunaldirektør: Pernille Halberg Salamon

Kultur- og velfærdsdirektør: Jan Dehn

Direktør By og Erhverv: Ole Stilling



Centerchef for Økonomi og Personale: Thomas Rafn

Centerchef for Politik: Julie Appelt Honoré

Centerchef for Dagtilbud og Skole: Hanna Bohn Vinkeæ

Centerchef for Kultur, IT og Digitalisering: Henrik Duus Rosengren

Centerchef for Børn og Voksne: Klaus Poulsen

Centerchef for Sundhed og Omsorg: Dorte Dahl

Centerchef for Job, Borger og Erhverv: Peter Juul Andersen

Centerchef for By og Miljø: Katrine A. Langer Lavt på ældreområdet Som formand for Social- og seniorudvalget kan han ikke se, hvor der kan spares mere på ældreområdet, da Hørsholm allerede ligger lavt.

"Hørsholm er på området for 80+ en af de kommuner i Danmark, der bruger færrest penge. Kigger vi bare til Rudersdal Kommune, så skal vi tilføre ældreområdet 60 millioner for at være på niveau. Det er en stor portion penge, som vil løfte Hørsholm betragteligt," hævder Thorkild Gruelund, der ikke lægger skjul på, at hans forslag til færre ledelsesniveauer er inspireret af netop borgmester i Rudersdal, Jens Ive fra Venstre.

Skal holde på ansatte Et andet argument for ham til at pege på ledelsesfunktionerne er, at Hørsholm kan få et alvorligt problem med at rekruttere og fastholde medarbejdere i hjemmepleje samt på daginstitutions- og skoleområdet, hvis man forringer forholdene yderligere.

"Vi skal passe på, når vi hele tiden sænker niveauet, for så søger medarbejderne andre steder hen. Jeg ved godt, at der også har været besparelser på rådhuset, men det er lederniveauet, der skal slankes, og jeg mener, det er vigtigt, at vi kan tale om administrationen og ikke er bange for det," tilføjer han.

Venstre er positive Ann Lindhardt fra Venstre kalder forslaget fra Thorkild Gruelund for spændende.

"Jeg synes, at det er rigtigt interessant, at vi som en lille kommune kigger på, hvordan man kan gøre ting anderledes og nogle gange skal vi ryste posen for at finde flere penge og få det bedste velfærd ud af vores skattekroner," siger Ann Lindhardt, der ikke har grundlag for at vurdere de konkrete tal, Gruelund lægger frem.

"Hans tanker lyder bekendt fra det Rudersdal-borgmester Jens Ive holdt oplæg om på vores augustkonference sidste år. Jeg er glad for, at Thorkild har lyttet til en god Venstre-borgmester. Jeg ved også, at brugte Hørsholm de samme penge på organistationen som fx Greve, så ville vi kunne spare 11-12 millioner," oplyser Venstres gruppeformand videre og deler i øvrigt Gruelunds opfattelse af at lægge et større ledelsesansvar ud til de enkelte institutioner.

Tror ikke på det Borgmester Morten Slotved er enig med Gruelund så langt, at man altid skal vende og vurdere organisationen i en kommune, for den skal være toptunet.

"Men jeg tror ikke på, at man kan fjerne et ledelsesniveau på otte centerchefer og så bare hente en direktør mere ind. Hørsholm ligger allerede lavt på ledelsesomkostninger i forhold til på landsplan, men det er altid en spændende diskussion, og en organisation skal hele tiden være optimal," fastslår Slotved.

Han minder dog Thorkild Gruelund om, at da han tiltrådte som borgmester for 11 år siden var der 18 afdelingschefer og fire direktører. Nu er der otte centerchefer og tre direktører - og vel at mærke med større og flere krav til en centerchef end den daværende afdelingschef.

Fristet og for stort gab Viceborgmester Henrik Klitgaard er i udgangspunktet fristet af idéen om en mere flad ledelsesstruktur, men han mener ikke, at han har forudsætningerne for på stående fod at kunne sige om Gruelunds tal.

"Det er jo ikke sådan, at vi i Hørsholm skal ud at spare for at få økonomien til at hænge sammen eller er ude i at forringe på servicen, men vi skal ind og kigge på, hvor vi i givet fald kan og skal omprioritere. Jeg er med på at kigge på en struktur, hvor det gøres smartere og billigere, men jeg mener ikke, at det gøres på det her grundlag," siger Henrik Klitgaard.

Hos Liberal Alliances Jakob Nybo er der også en vis skepsis for SocialKonservatives idé.

"Ud fra mit ledelsessyn er det meget passende, at der er en centerchef-funktion. For umiddelbart lyder det som et alt for stor gab mellem en direktør og en institutionsleder," vurderer Jakob Nybo.

Derimod vil han godt være positiv overfor at kigge på at slanke hele sekretariat- og supportfunktionen.

Færre rapporter I sine to andre spareforslag mener Gruelund, at der fem millioner at hente, hvis der bestilles færre eksterne analyser, rapporter og advokatvurderinger.

"Vi har aldrig haft så mange veluddannede akademiske medarbejdere på rådhuset, som vi har i dag - og vi har aldrig købt så mange analyser, rapporter, betænkninger og advokatbetragtninger ude i byen. Det ligger i omegnen af 30-40 millioner årligt. Der kan vi godt skære fem millioner af," fastslår han.

Endelig hiver han et tidligere forslag frem om, at alle ledere og souschefer skal indgå i vagtskemaet på deres respektive område med fire timer om ugen.

"Det vil sige, at skolelederen skal ud at undervise og børnehavelederen skal ind og være med til at passe børn. Det har jeg tidligere fået en beregning på vil give en besparelse på fem millioner," oplyser den SocialKonservative politiker.

Hørsholm Kommunalbestyrelse samles til budgetkonference fredag den 23. april.

relaterede artikler