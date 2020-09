I dette lyskryds skal det gøres nemmere for Velux' medarbejdere at komme fra Breeltevej ind på Usserød Kongevej. Det mener virksomheden er et signalanlæg til 1,6 millioner kroner værd. Foto: Morten Timm

Nyt lyskryds generer trafik: Derfor bygges det alligevel

Og det bliver godt, siger borgmester om gaven fra Hørsholm-virksomheden Velux - virksomheden forærer kommunen signalanlæg, så medarbejderne nemmere kan komme hjem fra arbejde

Hørsholm - 16. september 2020 kl. 09:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Det bliver et godt lyskryds," fastslår borgmester Morten Slotved (K) om en kommende lysregulering ved Breeltevejs udmunding i Usserød Kongevej.

Borgmesterens optimistiske forudsigelse bygger på et jatak fra Økonomiudvalget til et tilbud fra VKR Holding og Velux Danmark om at finansiere et trafiklys i krydset - kvit og frit - for 1,6 millioner kroner.

Venter længe Virksomheden vælger at betale for lyskrydset, fordi medarbejderne har svært ved at komme ud på Usserød Kongevej fra Breeltevej og oplever, at de må vente længe.

Ud over det - og borgmesterens glæde over den lokale virksomheds vilje til at tage et ansvar - er der flere argumenter, der taler imod projektet.

Det viser en analyse, kommunens administration har bestilt hos rådgivningsvirksomheden COWI.

COWI remser en længere række grunde op, hvorfor det ikke er en god idé med lysregulering lige her.

Generer trafikken Trafikmængden tilsiger det ikke. Tværtimod vil et signalanlæg skabe gene for trafikken på Usserød Kongevej. Fremkommeligheden nedsættes, fordi trafikanterne skal vente på grønt lys.

"Da trafikmængden er størst på Usserød Kongevej, vil et signalanlæg blive en gene for mange, men tilgodese de få trafikanter på Breeltevej," hedder det i COWI's analyse.

Øger risiko for uheld Trafiksikkerhedsmæssigt er der heller ikke noget at komme efter: Der er ikke registreret uheld i krydset, men et nyt anlæg vil "i værste fald" skabe ulykker, da der er større risiko for "bagendekollissioner" - at bilerne kører op i hinanden.

Ikke nok med det: Det nye anlæg vil også øge risikoen for det, der i analysedansk hedder "rødkørsler": At køretøjer kører over for rødt, hvilket der ifølge COWI er en øget risiko for, når trafikmængden fra en sidevej (Breeltevej) er meget lav.

Længere rejsetid Endelig kan et nyt signalanlæg ved Breeltevejs udmundig i Usserød Kongevej genere den kollektive trafik. Rejsetiden risikerer at blive længere for de busruter (354, 150S og 375 R), der kører på Usserød Kongevej, og det vil øge udgifterne til busserne.

Det er så også lidt skidt, fordi Hørsholm Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden, Fredensborg og Hillerød kommuner samt Vejdirektoratet arbejder på at forbedre rejstiden.

Mindre fremkommelighed "Et nyt signalanlæg vil modarbejde fremkommelighedstiltagene og dermed vil kommunen ikke opnå samme besparelse som først antaget," hedder det i COWI-analysen.

Kommunens administration peger endelig på, at de ressourcer, medarbejderne skal putte i projektet med at etablere lyskrydset - mellem oktober i år og juni næste år - kan bringe nogle af projekterne, coronakrisen udløste med sine erhvervspakker, i fare.

