Nyt koncept i Trommen: Del koncertglæden med en god ven

"Idéen til PLUS1 er opstået under corona-pandemien, som har betydet manglende socialt samvær for mange mennesker, som kan trænge til at mødes og være sammen igen. PLUS1 markerer, at en koncert er en ideel anledning til at række ud efter en, man ikke har set i lang tid," skriver Kulturhus Trommen i en pressemeddelse.