Pia Bagge Bramsnæs fra Hørsholm har etableret et nyt fælles site - ArrangementGuiden - til dem, der skal holde fest og har brug for ét sted at søge de ting, der er brug for ved arrangementet. Pressefoto

Nyt koncept: Sådan samler Pia alt til festen under én hat

Coronaen gav Hørsholmborgeren Pia Bagge Bramsnæs tid til at udvikle netportalen ArrangementGuiden

Hørsholm - 27. september 2021 kl. 17:04 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Har du prøvet at bruge oceaner af tid på at surfe rundt på nettet for at finde det perfekte sted til din næste store fest eller arrangement? Og har du ønsket dig, at der bare var ét sted at klikke hen?

Det har Hørsholmborgeren Pia Bagge Bramsnæs, når hun gennem årene har planlagt sine private festarrangementer - og hver gang har hun undret sig over, at der ikke eksisterer en hjemmeside, hvor man let kan finde frem til de steder, der matcher ens behov.

Derfor gik hun under coronanedlukningen i gang med at udvikle drømmen og det, der nu er blevet til portalen ArrangementGuiden, hvor man nemt og gratis kan finde et sted at holde sit næste arrangement.

"Man afkrydser blot de ønsker og behov, man har til stedet - herefter præsenteres de steder, som matcher," fortæller Pia Bagge Bramsnæs.

Det hele er samlet I planlægningen har du måske også brug for en fotograf, underholdning, frisør- og makeup artist, blomster, pianist, band, teltudlejning, catering eller andre produkter. Det findes også på ArrangementGuiden. Selv natmaden kan bookes gennem guiden, lover Pia Bagge Bramsnæs.

"Man kan planlægge alle livets arrangementer her - fra dåb til grav. Det hele er samlet," oplyser hun.

Til en start har Pia Bagge Bramsnæs været ude lokalt, og Kokkedal Slot Copenhagen var første partner i ArrangementGuiden. Siden er en lang række partnere fulgt trop.

Partnerne betaler ikke kommission for de henvendelser, de får, og skal derfor ikke tænke det ind i deres priser. Alle partnere får ved søgninger en retfærdig visning, så både store og små firmer lige chance for at blive valgt.

"Her har vi med et redskab at gøre som er meget brugervenligt for os og for kunden, ligesom vi vil kunne hjælpe med at tiltrække nye potentielle kunder uden det koster os al verden," siger Kasper Heebøll, direktør på Kokkedal Slot, i en pressemeddelelse.

Vision og socialt ansvar Dagligt arbejder Pia Bagge Bramsnæs på at skaffe nye partnere, så guiden med tiden dækker alle områder i landet.

"Min vision er at blive stedet, man bruger, når man skal holde et af livets arrangementer - og det kræver jo, at mange udbydere er med," oplyser Arrangementguide-indehaveren.

Hun påtænker også, at en del af overskuddet skal gå til børn i familie med få midler.

"Når det giver overskud, så vil det være muligt at ansøge om hjælp til at holde fx barnets konfirmation og lignende arrangementer, hvor barnet får glæde af beløbet," slutter Pia Bagge Bramsnæs i pressemeddelelse.

Du se mere om hendes nye initiativ på arrangementguiden.dk

