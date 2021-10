Nyt klubhus på vej i idrætspark

Se billedserie Sådan kommer Idrætsparken til at se ud oppefra, når et nyt klubhus opføres på hjørnet af den eksisterende fodboldbane. Illustration: Hørsholm Kommune

I næste uge tages det første spadestik til et nyt klubhus i Hørsholm Idrætspark.

Hørsholm - 21. oktober 2021 kl. 06:26 Af Sophus Zarrs Soelberg

Der går ikke længe, før Idrætsparken i Hørsholm udvides med etableringen af et klubhus til idrætterne, og når første spadestik tages i næste uge går byggeriet for alvor gang. Det oplyser Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

Hørsholm Kommune har haft et løbende samarbejde med brugerne af idrætsparken, som er blev hørt og inddraget via workshops og dialogmøder gennem processen.

Hver kvadratmeter drøftet Det resulterer ifølge kommunen i, at klubhuset i dag lever op til brugernes ønsker og behov både i forbindelse med klubhusets omklædningsrum, fællesfaciliteter og placering. Hver en kvadratmeter i klubhuset er blevet drøftet for at sikre, at man vælger den rigtige løsning.

- Det har længe været et stort ønske at få forbedret rammerne, så det aktive og sociale fællesskab i højere grad kan understøttes og være med til at styrke foreningslivet, fortæller Nadja Maria Hageskov, formand i Sport,- Fritid- og Kulturudvalget og fortsætter:

- I Hørsholm arbejder vi målrettet for at skabe gode rammer og attraktive idrætstilbud, så alle borgere kan komme og være aktive - sammen eller hver for sig. Jeg glæder mig derfor til at opleve, hvordan klubhuset kan bruges som ramme for de gode aktiviteter, siger hun.

Med udsigt over stadion Klubhuset er placeret i skrænten af Idrætsparkens vestlige hjørne med udsigt over stadion, og de kommende kunstgræsbaner. Klubhuset er med sine 900 kvadratmeter bebygget areal en god og fremtidssikret størrelse.

Hørsholm Kommune udbød Klubhuset for udendørsidrætterne i licitation i marts 2021 og indhentede svar og priser. Efter en gennemgang af i alt fem indsendte projekter fra fem indbudte entreprenører, er entreprenørfirmaet Botica A/S udvalgt til at opføre det nye klubhus for Hørsholm Kommune.

Klubhuset forventes at stå færdigt med udgangen af november 2022 og er budgetteret til at koste kommunen 25 millioner kroner.

Første spadestik finder sted onsdag den 27. oktober klokken 16.30 bag Hørsholm Hallen ved stadion.