Se billedserie Fra Rungsted Havn er der natten til tirsdag blevet stjålet to store gummibåde til en værdi af en halv million kroner. Tyveriet virker ifølge sejlkubben KDY meget organiseret, og man har forinden set flere biler med udenlandske nummerplader fotografere i området. Foto: KDY

Nyt i sagen: Stjålne både er blevet set i København

Fra Rungsted Havn er der natten til tirsdag blevet stjålet to store gummibåde til en værdi af en halv million kroner. Bådene er samme morgen blevet set i København.

04. august 2021

Kongelig Dansk Yachtklub i Rungsted Havn har natten til tirsdag fået stjålet to syv meter lange gummibåde af typen Tornado, der hver især vejer mellem 300 og 400 kilo. Bådene skulle bruges til at opretholde sikkerheden, når sejlklubbens ungdomsafdeling træner, men de nåede aldrig at komme i brug, før de blev stjålet.

Nu oplyser Mark Flindt, der er event-koordinator og ansvarlig for ungdoms-sejlads i Kongelig Dansk Yachtklub, at de to stjålne både, der tilsammen har en værdi af en halv million kroner, er blevet set i København tidligt tirsdag morgen.

- Tirsdag morgen klokken 05.36 er der en, som har genkendt bådene fra vores opslag på Facebook. Vedkommende så dem sejle rundt inde ved Sluseholmen ved Københavns Havn for fuld kraft. Det betyder, at de nok bliver sejlet gennem Sluseholmen og ned mod Ishøj eller gemmer dem i kanalerne ved Københavns Havn, siger han. Artiklen fortsætter efter billedet...

Det kræver udstyr at stjæle en syv meter lang båd, der vejer op mod 400 kilo. Alligevel er det lykkedes at stjæle to gummibåde af typen Tornado fra Rungsted Havn. Bådene skulle have været brugt til at opretholde sikkerheden blandt KDY's ungdomssejlere. Foto: KDY

Tyve har selv medbragt benzin I Rungsted Havn var bådene lænket fast, men kæderne blev skåret over, hvorefter de to både er forsvundet.

- Det betyder, at tyvene har været så udspekulerede, at de har klippet kæderne af de to både her i havnen, hvorefter de selv har fyldt benzin på og fundet en måde at starte dem på uden nøgler, hvorefter de er sejlet til København, tilføjer Mark Flindt.

Hos KDY ved man ikke Vi ved ikke, hvor hurtigt tyvene arbejder, men sejlklubben har for anden gang skrevet til flere færgeselskaber for at gøre dem opmærksomme på, at de to gummibåde af typen Tornado måske kommer over en af færgeovergangene.

Samtidig vil klubben gennemse videoovervågning fra udsejlingen i Rungsted Havn, men man kan først få adgang til optagelserne mandag, oplyser KDY og opfordrer til, at man kontakter Nordsjællands Politi på telefon 49271448, hvis man ser de to både.

