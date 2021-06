Se billedserie Det glæder nabo til strandgrunden, Nicolai Hammer Hildebrandt, og Dorrit Jørgensen, formand for grundejerforeningen Sømandshvileparken, der ejer strandgrunden, at de hærværksramte løvtræer efter seniorrådgiver og ekspert i træsygdomme ved Københavns Universitet, Iben M. Thomsens vurdering umiddelbart klarer skærene. Foto: Morten Timm

Nyt håb for hærværksramte træer

Ekspert er optimistisk i forhold til, at løvtræerne på strandgrunden kan overleve hærværket

Hørsholm - 09. juni 2021 kl. 16:45 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

"Jeg havde frygtet, at de så værre ud. Så umiddelbart har jeg et positivt syn på overlevelseschancerne for løvtræerne og vil blive overrasket, hvis de går ud".

Sådan lyder vurderingen fra Iben M. Thomsen, seniorrådgiver og ekspert i sygdomme for træer ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, efter hun har besigtiget de otte hærværksramte træer på strandgrunden mellem Rungsted Strandvej og Øresund.

Det er udtalelser, der planter ny optimisme og nyt håb hos de Rungstedborgere, der for et par uger siden opdagede, at en eller flere ukendte gerningspersoner har boret store huller i træernes stammer og formentlig hældt gift i hullerne.

Grantræer skal fældes Til gengæld levner Iben M. Thomsen ikke de store chancer for, at den over 20 meter høje og cirka 60 år gamle ædelgran samt et par nåletræer klarer det. For udover hærværkshullerne på fem centimeter i diameter - og hele tre huller i den store ædelgran - så kan eksperten i træsygdomme konstatere, at de små nåletræer har været ramt af sitkabladlus, der har hærget hele Danmark i de senere år.

Sitkalusene angriber dog ikke ædelgran, men det gamle træ ser for medtaget ud til, at hun tror det vil overleve.

"Uanset sitkabladlus og hærværk, så vil jeg fælde de mindre nåletræer, da de står så tæt på løvtræerne, at de slider på dem," oplyser Iben M. Thomsen overfor Ugebladet. Selv om det er usikkert, hvilken gift der er brugt, og hvor meget der er hældt i de borede huller, så er seniorrådgiveren fra Københavns Universitet sikker på, at havde gerningspersonen eller -personerne anvendt rigtig plantegift, så ville alle træerne enten være døde nu eller betydeligt mere skadet end tilfældet er.

"Hullerne i træerne er en reel skade, men de vil sagtens kunne klare det og sikre vandforsyningen op gennem stammen uden om hullerne. Det er unge vitale træer, der kan overvokse sådan en skade," mener Iben M. Thomsen.



Store dele af kronen på den cirka 60 år gamle og over 20 meter høje ædelgran er visnet, og nålene faldet af. Så skaden med de tre borede huller må være sket for en del måneder siden, måske i løbet af efteråret eller vinteren, vurderer træekspert Iben M. Thomsen. For modsat rødgran og andre granarter, så holder ædelgraner typisk godt på nålene. Foto: Iben M. Thomsen

Det er meldinger, der glæder både Nicolaj Hammer Hildebrandt, nabo til strandgrunden og ejer af flere af de ramte træer, samt Dorrit Jørgensen, formand for grundejerforeningen Sømandshvileparken, der ejer strandgrunden.

De har også haft arborist Anders Tejlmann ude for at kigge på træerne, og han er på linje med Iben M. Thomsen.

Glade træejere Vi er rigtig glade for de meldinger, som ser ud til at gå vores og træernes vej. Nu krydser vi så fingre for, at de kyndige folk har ret. Nu ser vi tiden an og holder nøje øje med træerne - og håber på det bedste," siger Dorrit Jørgensen.

Hærværket mod de otte træer på strandgrunden blev opdaget midt i maj.

Et af de borede huller i træerne på Strandgrunden i Rungsted. Omkring 5 cm i diameter og 10-15 cm dybe. Foto: Iben M. Thomsen

