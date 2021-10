Nyt forsøg: Derfor er der pludselig løbehjul på station

Se billedserie DSB har indgået samarbejde med blandt andet Hørsholm Kommune om at teste pendleres transportvaner ved at tilbyde lån af elcykler og el-løbehjul på Rungsted Station. Foto: DSB

DSB har indgået samarbejde med blandt andet Hørsholm Kommune om at teste pendleres transportvaner ved at tilbyde lån af elcykler og el-løbehjul på Rungsted Station.

Flere har undret sig over, at der pludselig var blevet opstillet el-løbehjul på Rungsted Station. De elektriske løbehjul har gennem flere år været at finde i de større byer, men i Hørsholm er de et særsyn, og forklaringen på deres ankomst til byen kommer her.

DSB har indgået samarbejde med blandt andet Hørsholm Kommune om at teste pendleres transportvaner ved at tilbyde lån af elcykler og el-løbehjul på Rungsted Station. Ved at kombinere togrejsen med et el-løbehjul eller en elcykel til den sidste af turen fra togstationen til arbejdspladsen, bliver det nemlig lettere at vælge den bæredygtige rejse, hvilket ifølge DSB øger mobiliteten og bidrager til at nedbringe trængslen på vejene - og dermed mindske aftrykket på klimaet. Det oplyser DSB til Frederiksborg Amts Avis.

- Mange ønsker at tage bæredygtige valg, men hverdagen skal også hænge sammen. Og togstationen er sjældent slutdestinationen, så der skal hjælp til at klare den sidste bid af vejen til arbejdspladsen. I DSB vil vi gerne gøre det lettere at vælge toget og ved at prøve os frem med gode samarbejdspartnere, håber vi at finde et bud på fremtidens mobilitet, siger Aske Wieth-Knudsen, der er chef for bæredygtighed i DSB.

Mandag susede de første medarbejdere fra Hørsholm Kommune fra stationen til Slotsmarken 13 og forsøget er således skudt i gang.

Lad bilen stå På nuværende tidspunkt er det medarbejdere fra Forsikringsakademiet, Rungstedgård og Hørsholm kommune, som deltager i forsøget med DSB. DSB har indgået et partnerskab med virksomheden Voi om levering og drift af el-løbehjul og elcykler, som brugerne får adgang til gennem en DSB-drevet digital platform, der kaldes Kørmit. El-løbehjulene og elcyklerne står klar på stationsområdet, hvor deltagerne fra virksomhederne kan tage dem til den sidste del af turen til arbejdspladsen - og retur til togstationen efter arbejde, oplyser DSB.

Undersøgelser har vist, at hvis der er for langt fra stationen og til arbejdspladsen, så vælger de fleste bilen frem for at stige på den kollektive trafik. Hørsholm Kommune har flere store arbejdspladser, som mange af virksomhedernes ansatte pendler til og fra hver dag. Derfor ser kommunen gerne, at der er flere alternativer til at pendle for at sikre tilgængeligheden til virksomhederne og afhjælpe trængslen i kommunen.

- Vi vil gerne bakke op om det her forsøg med el-løbehjul fra stationen til arbejdspladsen. Det giver god mening at rykke lidt ved folks transportvaner, og særligt når det kan komme klimaet til gode, og ikke mindst afhjælpe trængslen på vejene, siger Jan H. Klit (K), der er formand for Miljø- og Planlægningsudvalget i Hørsholm Kommune.

Borgernes korte ture er dårlige for trafik og miljø Forsøget kommer i kølvandet på, at Hørsholm Kommune har vedtaget sin nye mobilitetsplan.

Planen blev vedtaget i sidste uge og skal blandt andet fremme gang og cyklisme i Hørsholm, ligesom planen skal fremme kollektiv trafik og skift mellem transportformer. På den måde harmonerer planens fokus med det nye forsøg. Af mobilitetsplanen fremgår det blandt andet, at bilture udgør en stor andel af borgerne i Hørsholms ture og bidrager med den største andel af CO2 udslippet fra borgernes transport i kommunen.

Selv på relativt korte ture, som Hørsholm-borgere tager i kommunen, bliver bilen taget lige over halvdelen af gangene, mens cykel og gang udgør lige under halvdelen. Faktisk bliver hele 56 procent af de ture, borgerne tager indenfor kommunegrænsen, foretaget i bil, mens kun 18 procent foregår på cykel og 24 procent foregår på gåben.

Hertil kan det tilføjes, at en femtedel af de biler, der er med til at skabe de tilbagevendende køer på Usserød Kongevej, faktisk er ude på en tur, der er på under to kilometer. Det viser en detaljeret analyse af biltrafikken i myldretiderne, som Hørsholm Kommune har fået foretaget i forbindelse med mobilitetsplanen. Det indikerer ifølge planen, at trængslen kan mindskes ved at korte lokale bilture erstattes af ture på eksempelvis cykel.

t Foreløbig har Forsikringsakademiet, Rungstedgård og Hørsholm Kommune meldt sig til at deltage i forsøget og DSB opfordrer andre virksomheder til at tage kontakt, hvis de ønsker at deltage i forsøget. Forsøget er indtil videre sat til at vare til den 17. december. Der er fortsat plads til, at flere virksomheder kan deltage. Det kan ske ved at kontakte DSB via mail: jusr@dsb.dk.