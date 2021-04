Med to finalenederlag i træk har Hørsholm serveret tre matchbolde for BMS Herlev til at sikre DM-guldet. Foto: Markus Kluge

Nyt finalenederlag: Basketkvinder skal præstere det umulige

Hørsholm 79ers har ikke fået den bedste start på DM-finalerne. To nederlag i streg er det blevet til mod BMS Herlev, der nu står med tre matchbolde og altså kan sikre sig DM-guldet med en sejr i den tredje finalekamp på onsdag den 21. april på hjemmebane.

Hvis Hørsholm skal præstere det umulige og sikre sig DM-titlen betyder det kort og godt: Vind tre kampe i træk.

Kampen bølgede op og ned på den måde, at BMS Herlev kom meget foran, hvorefter Hørsholm hentede føringen, for så at komme meget bagud igen.

Den cyklus gentog sig et par gange, inden BMS Herlev alligevel trak fra og vandt med 49-71 i Hørsholmhallen.