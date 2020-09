Nyt coronatilfælde på gymnasium

"Eleven og den pågældende elevs klasse samt valghold er hjemsendt fra i dag (tirsdag 22. september) med beskeden om at blive testet, og de kan først møde igen, når alle har været igennem to negative test," siger Ruth Kirkegaard.

"Vi fik mandag aften besked om, at en elev i 3.g er smittet med COVID-19. Vi har i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed lagt en klar handlingsplan for håndteringen," fortæller hun videre.

Ruth Kirkegaard vil gerne takke den smittede elev og familien for hurtigt og korrekt at informere skolen, så skolen har kunne reagere rettidigt.

Anden elev med corona

Det er anden gang, at Rungsted Gymnasium har en elev, der er smittet med corona. For to uger siden var det en elev i 1.g. Her foretog skolen samme procedure.