Se billedserie Det er særligt eleverne på Sportsefterskolen Sjælsølund, som får gavn af busstoppestedet og cykelstien. Foto: Frederik Volstrup Kock

Send til din ven. X Artiklen: Nyt busstoppested ved efterskole på trods af mange og lange protester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt busstoppested ved efterskole på trods af mange og lange protester

Hørsholm Kommune har vedtaget opførsel af omstridt busstoppested ved Sportsefterskolen Sjælsølund. Hanne Rye, der ejer en stor liebhaverejendom har længe kæmpet imod med både advokat og trafikingeniør.

Hørsholm - 15. juli 2021 kl. 12:34 Af Frederik Volstrup Kock Kontakt redaktionen

Kommunen har besluttet af opføre et omstridt busstoppested på Sjælsmarkvej. En grundejer har fra begyndelsen været modstander af projektet, som indledningsvis omfattede ekspropriation af et stykke af hendes liebhavergrund. Hun har uden held væbnet sig med en advokat og trafikingeniør.

Ved Sportsefterskolen Sjælsølund på Sjælsmarksvej ligger et stoppested for Bus 381 placeret. Bussen tjener for efterskolen det formål, at det giver eleverne mulighed for at pendulere mellem skolen og Hørsholm by, hvis de altså ikke cykler på vejen, der ikke har cykelsti. Sikkerheden omkring stoppestedet - og ikke mindst den ikke eksisterende cykelsti - har i årevis naget efterskolens forstander, Jens Nissen.

Jens Nissen, forstander på Sportsefterskolen Sjælsølund, er glad for at der kommer en ny trafikal løsning for skolens elever Foto: Frederik Volstrup Kock

Gennem syv år har han henvendt sig talrige gange til kommunen for at gøre opmærksom på problemet. Derfor har han længe været utilfreds med, at hans elever, som ofte kan vente på bussen i store grupper på op til 50 elever, blot har få kvadratmeter uafskærmet asfalt at stå på ud til den trafikerede vej, der har et spor i hver retning og dårlige oversigtsforhold grundet det bakkede landskab.

Ville ekspropriere Kommunen begyndte i efteråret 2020 at arbejde på en løsning med en cykelsti og nye bussstoppesteder. Men kommunens indledende planer om at inddrage et stykke af en 8780 kvadratmeterstor liebhaverejendom beliggende på den anden side af vejen fra efterskolen, huede ikke grundens ejer Hanne Rye. Hun er både utilfreds med sagens udfald og sagens forløb:

- De kom bare og ville have et stykke af min jord. Om vinteren, når træerne ikke har blade på, kan man kigge lige ind, hvor jeg rider på mine heste, siger Hanne Rye, der ikke har noget imod, at kommunen vil forbedre de trafikale forhold for efterskolens elever.

Den del, hun har noget imod, er, at det foregår på eller i forlængelse af hendes ejendom.

- Jeg er glad for, at der kommer en løsning, så vores elever kan færdes mere trygt, siger Jens Nissen, forstander på efterskolen.

Formanden for Miljø- og planlægningsudvalget, Jan Klit (K), er ærgerlig over, at de ikke har kunnet finde en løsning, som alle kunne være tilfredse med, men mener, kommunen har strukket sig langt for at afsøge alternativer:

- Vi har gjort vores for at afsøge, om der var mulighed for bedre alternative placeringer. Men det har ikke kunne lade sig gøre, da vi ved, de andre placeringer ville genere to grundejere i stedet for en. Det positive er trods alt, at vi kan lave busstoppestedet uden at tage noget af hendes grund og kommer til at bevare næsten alt beplantning. siger Jan Klit (K), formand for miljø- og planlægningsudvalget.

Jan Klit (K), der er formand for Miljø- og planlægningsudvalget. har ved flere lejligheder personligt været ude og kigge på forholdene ved de eksisterende busstoppesteder. Den tidligere politibetjent var ikke tvivl om, at de var nødt til at gøre noget ved sagen.

Har prøvet alt Selvom kommunen er endt ud med en løsning, hvor der reelt ikke er brug for at ekspropriation af Hanne Ryes grund, er hun langt fra tilfreds. Det skyldes blandt andet, at der er risiko for at anlægsarbejdet kan komme i karambolage med et tårnhøjt egetræ med flere hundrede år på bagen:

- Det her er et meget smukt og unikt sted, som jeg meget gerne vil bibeholde som det er. Det er en fredet bolig, hvorfor skal de så til at gøre det grimt oppe ved vejen? Det forstår jeg ikke en pind af, siger Hanne Rye.

Hanne Ryes advokat, Vagn Thorup har i længere tid ført dialog med kommunen på vegne af grundejeren.

Udover Vagn Thorup har hun også hyret Viatraffik, der laver analyser af trafik og vejforhold, til at påpege fejl og mangler ved kommunens planer og finde alternative løsninger, som ikke har indvirkning på Hanne Ryes ejendom.

Vagn Thorup har gjort alt, hvad han kan for at fremme sin klients sag, herunder ført talrige korrespondancer med kommunen om vejforhold, terrænforskelle og det førnævnte egetræ, hvis rodnet ligger meget tæt den valgte placering af busstoppestedet.

Forhastet proces Anne Ehrenreich, der sidder i Miljø- og planlægningsudvalget, er ingenlunde tilfreds med sagens udfald og stemte derfor imod. Hun forstår ikke, hvorfor busstoppestedet skal rykkes hen til Hanne Ryes grund:

Anne Ehrenreich (V) er medlem af Miljø- og planlægningsudvalget og stemte imod busstoppestedet. Foto: Allan Nørregaard.

- Stoppestedet ligger jo allerede et sted, og jeg mener, at man generer nogen unødigt nu ved at flytte det. Efter min mening skulle vi have nået en løsning, alle kunne være tilfredse med i stedet for at haste det igennem til sidst, siger hun.

Hun mener, at processen er blevet unødigt forhastet og fortæller som eksempel, at hun ikke synes, hun tidsnok blev gjort bekendt med naboernes holdning til projektet.

- Vi fik først et papir, hvori vi kunne læse naboernes holdning, få minutter inden mødet. Det mener jeg er komplet uacceptabelt, siger Anne Ehrenreich (V) og kalder det dybt problematisk, at hun ikke havde tilstrækkelig mulighed for at sætte sig ind i sagen på forhånd.