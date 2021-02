Se billedserie Med en nettoindtægt fra køb og salg af PH Park på 39,3 millioner kroner og udgifter for 82 millioner kroner ender regningen for etableringen af PH Park på 42,7 millioner kroner for Hørsholm Kommune. Illustration: Calum

Nye tal fra kommunen: Så meget koster PH Park

Hørsholm Kommune har nu fremlagt den foreløbige samlede økonomi bag PH Park, og tallene viser, at prestigebyggeriet kommer til at koste kommunen 42,7 millioner kroner. Det vækker harme blandt flere politikere.

Hørsholm - 10. februar 2021 kl. 05:06 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Med en nettoindtægt fra køb og salg af PH Park på 39,3 millioner kroner og udgifter for 82 millioner kroner ender regningen for etableringen af PH Park på 42,7 millioner kroner for Hørsholm Kommune.

Det fremgår af dokumentet »Overordnet overblik over økonomien PH Park 2014 - 2024«, som Hørsholm Kommune selv har gjort tilgængeligt via sin hjemmeside.

I dokumentet angives udgifterne til PH Park nu som investeringer, og den samlede udgift - eller investering - fastslås til at være på 42,7 millioner. Tallet er lavere end det tal, som Frederiksborg Amts Avis tidligere har fået indblik i, og som kommunalbestyrelsesmedlemmerne ifølge avisens oplysninger har været bekendt med fra 2019 og frem til nu.

artiklen fortsætter under billedet... I dokumentet angives udgifterne til PH Park nu som investeringer, og den samlede udgift - eller investering - kan udledes til at være på 42,7 millioner. Tallet er væsentligt mindre end det tal, som Frederiksborg Amts Avis tidligere har fået indblik i, og som kommunalbestyrelsesmedlemmerne ifølge avisens oplysninger fik oplyst fra 2019 og frem til nu. Opgørelsen her stammer fra Hørsholm Kommunes egen hjemmeside.

Det skyldes ifølge Ole Stilling, der er direktør for By og Erhverv, tre forhold:

- Der er tre væsentlige forhold, som har ændret sig. Vi har aftalt en fordelingsnøgle med vores vandselskab, Novafos, der gør, at der cirka er 15 millioner kroner, der har forskudt sig i kommunens favør. Derudover kunne Regionen have fået et beløb fra Hørsholm Kommune i forbindelse med videresalget af byggegrundene, hvis byggeriet var blevet påbegyndt inden den 1. oktober 2020. Det var en del af købsaftalen, og det drejer sig om knap 14 millioner kroner. Vi kan dog konstatere, at de betingelser, der var for videresalget, er bortfaldet, fortæller direktøren.

Adspurgt om hvorvidt det var klagesagen fra naboerne til PH Park, som udskød byggeriet, og at beløbet til regionen derfor ikke skulle betales alligevel, svarer Ole Stilling, at det kan han ikke bekræfte.

- Der kan være andre årsager til, at der ikke er påbegyndt byggeri. Jeg kan kun konstatere, at tiden er gået, og at vi er kommet over på den anden side af 1. oktober 2020, siger han.

artiklen fortsætter under billedet... Adspurgt om hvorvidt det var klagesagen fra naboerne til PH Park, som udskød byggeriet af PH Park, og at naboerne derved sparede Hørsholm Kommune for 14 millioner kroner, svarer Ole Stilling, at det kan han ikke bekræfte. Arkivfoto

Han fortæller også, at salget af en del af sygehusgrunden stadig ikke er gennemført, hvorfor Hørsholm Kommune kan ende med at have færre udgifter i forbindelse med byggeriet. Det drejer sig om en sidste matrikel, som endnu ikke er solgt, og som Ole stilling forventer kan indbringe mellem 6,4 og 7,4 millioner kroner.

Investeringer i fremtiden Borgmester Morten Slotved (K) har flere gange udtalt, at det koster penge at investere i fremtiden. Han understregede senest i lørdagens udgave af Frederiksborg Amts Avis, at det var tilvalget af kvalitet og underjordiske parkeringspladser, der gjorde, at PH Park ikke kommer ud med et stort overskud.

- Vi har fået at vide, at det ville koste, når vi vedtog de her ting, og vi har fået at vide, at vi ikke ville få et lige så stort afkast på grunden, og de beslutninger har vi truffet med åbne øjne, fortalte borgmester Morten Slotved, mens han understregede, at det er en samlet kommunalbestyrelse, der har truffet beslutningerne.

Venstre: En økonomisk skandale Fra Venstres side er man ikke ligeså positivt indstillet overfor regningen for byggeriet:

- Udviklingen i PH Park-økonomien i det samlede projekt er dybt kritisabel. Der er et økonomisk hul af kaliber på minimum 40 millioner kroner i Hørsholms kommunekasse. Langt om længe kan vores borgere nu blive bekendt med den store økonomiske belastning, dette udviklingsprojekt desværre har haft på kommunens økonomi. Jeg har længe forsøgt at få transparens på økonomien i PH Park byggeprojekt, for det er trods alt borgernes skattekroner, vi taler om, fortæller Ann Lindhardt (V), inden hun fortsætter:

- Det har aldrig været tiltænkt fra starten af dette udviklingsprojekt, at det skulle ende med en millionudgift på 40 millioner kroner, som Hørsholms skatteborgere skal betale for - det er en økonomisk skandale, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet... Ann Lindhardt (V) mener, at mange af beslutningerne bag PH Park blev taget på et forkert grundlag. Arkivfoto

Ann Lindhardt mener samtidig, at mange af beslutningerne bag PH Park blev taget på et andet grundlag, end det der fremstilles nu.

- Kommunalbestyrelsen godkendte i 2017 »Udviklingsplan for PH Park«, der skulle fastlægge de overordnede principper. Det blev besluttet, at parkering skulle være under jorden, og det blev samtidig besluttet, at Hørsholm Kommune skulle dække udgiften til byggemodning, landskabsprojektet, terrænarbejder og infrastruktur med mere. Det blev dog samtidig oplyst, at denne udgift på 45 millioner kroner skulle dækkes af de kommende grundsalg i kommunen. Der blev sågar ikke afsat midler til udgiften i det kommende budget. Så da beslutningen blev politisk vedtaget, var politikerne ikke bekendt med, at det skulle ende med, at Hørsholm skulle hænge på en kæmpe tocifret millionregning, siger hun.

Den udlægning er borgmesteren dog ikke enig i, og han har flere gange understreget, at en enig kommunalbestyrelse står bag PH Park.

DF: holder ikke vand Fra Glen Madsen (DF) lyder det, at det er på tide, at økonomien bag PH Park lægges frem.

- Jeg er glad for, at vi nu endelig kan debattere økonomien i PH Park projektet. Det var så sandelig også på tide, siger Glen Madsen og fortsætter:

- Man skal være ualmindelig meget blåøjet, hvis man ikke kan se, at PH Parks økonomi har været fortrolighedsbelagt udelukkende, fordi borgmesteren gerne ville styre fortællingen. Heldigvis kan flere og flere borgere i Hørsholm godt se, at borgmesterens fortællinger ikke holder vand. Borgmesteren vil gerne binde borgerne på ærmet, at PH Park koster, fordi der i forløbet er truffet beslutninger, der vægter kvalitet. Det er bare ikke korrekt, for de beslutninger var allerede truffet længe inden, at de to borgmestre i det første år af denne valgperiode begejstret og med store armbevægelser fortalte Kommunalbestyrelsen, at der ville være 100 millioner kroner i overskud, når hele projektet var færdigt, lyder det fra Glen Madsen.

Hertil har både administrationen, borgmester Morten Slotved (K) og viceborgmester Henrik Klitgaard flere gange meddelt, at økonomien i projektet var fortrolighedsbelagt af hensyn til Hørsholm Kommunes forhandlingsposition.

Artiklen fortsætter under billedet... Glen Madsen (DF) er ikke tilfreds med regningen for PH Park. Foto: Kenn Thomsen

Den forklaring godtager Glen Madsen dog ikke. Han kritiserer samtidig, at udgifterne i forbindelse med PH Park nu omtales som investeringer:

- Det viser med al tydelighed, hvordan der omkring borgmesteren på rådhuset konstant arbejdes for at tilpasse tingene til hans forklaringer. Det er ganske enkelt manipulation. Især af borgerne, der jo ikke kan se de mange forskellige dokumenter, der ikke lige ligger i dagsordenspunkter, men også af Kommunalbestyrelsen, fordi kun de færreste prioriterer at sætte sig dybt nok ind i tingene. På rådhuset i Hørsholm handler det ikke om, hvad der er bedst for borgerne. Det handler ene og alene om, hvordan Konservative kan fastholde borgmesterposten. Det taler denne manøvre også sit tydelige sprog om, lyder det afslutningsvist fra Glen Madsen.

