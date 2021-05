Nye tal: Endnu en dag med faldende smitte

Fredag er incidenstallet for Hørsholm Kommune igen faldende.

Det testkorrigerede incidenstal for Hørsholm Kommune er fredag på 154 smittede pr. 100.000 indbyggere, hvor det torsdag lå på 187. Det betyder, at Hørsholm Kommune fortsætter med at konstatere faldende smitte.