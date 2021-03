Der er blevet opsat 34 nye skilte i Hørsholm Idrætspark, så det bliver lettere at finde rundt, og så sikkerheden forbedres. Foto: Hørsholm Kommune

Nye skilte skal skabe overblik i idrætsparken

Nye skilte i Hørsholm Idrætspark skal gøre Hørsholm Idrætspark mere overskuelig og forbedre sikkerheden.

Hørsholm - 13. marts 2021 kl. 07:11 Af Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Det er blevet en hel del lettere at finde rundt i Hørsholm Idrætspark, for Hørsholm Kommune har skruet op for skildringen. Der er nemlig blevet opsat 34 nye skilte i idrætsparken, og det er for at skabe bedre overblik og forbedre sikkerheden. Det oplyser formanden for Sports- Fritids- og Kulturudvalget.

- Vi er jo særligt stolte af vores idrætspark. Den er jo kommunens ansigt udadtil, når ellers der ikke er corona, fordi idrætsparken får jo besøg af folk fra hele Danmark og nogle gange også folk fra andre lande, og når de så kommer hen til idrætsparken, så står de og tænker: hvilken vej skal jeg?, siger Nadja Hageskov (K), formand for Sports-, Fritids- og Kulturudvalget, inden hun fortsætter:

- Så skiltringen i idrætsparken er noget, vi i længere tid har skubbet på for at få gjort noget ved, fordi det i længere tid har været mildest talt miserabelt at se på. Folk har ikke kunnet finde rundt dernede, så i forbindelse med at vi satte 100 millioner kroner af til idrætsparken for år tilbage, så var det i den forbindelse også et ønske, at der skulle laves bedre skitring i idrætsparken, siger hun.

Bedre sikkerhed Formanden fortæller desuden, at den nye skiltring også tjener et sikkerhedsmæssigt formål.

- Der er helt klart også et sikkerhedsmæssigt aspekt i det. Hvis der for eksempel sker en ulykke, og et udrykningskøretøj skal hurtigt frem, så kan man meget hurtigere få overblik over, hvor de forskellige sportsforeninger og sportsklubber ligger henne, siger Nadja Hageskov.

Lyser op på afstand De 34 nye skilte er placeret strategiske steder i området, hvor de enten virker som dirigerende vejvisere, destinationsmarkkører foran indgange eller større ankomstskilte med kortoversigt over Idrætsparken. Det oplyser Anne Sofie Elgaard Sørensen, der er byplanlægger hos Center for By og Miljø.

- Skiltedesignet er moderne og legende, så det passer ind i idrætsparkens identitet. Hørsholm Kommunes bordeaux logofarve er videreført i skiltene, og rammen på skiltene har en fremtrædende rød farve, som lyser op på afstand og er letgenkendelige for brugerne, siger Anne Sofie Elgaard Sørensen.

Designet er udarbejdet af designbureauet Andel i samarbejde med Center for By & Miljø i Hørsholm Kommune.

