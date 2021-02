Det kniber for Hørsholm Kommune at få udlejet de nye lejligheder på Møllevænget og går nu aktivt ud og søger nye lejere.

Nye lejeboliger står tomme: Kommunen presses til at vige fra akutliste

Tomgangshuslejen for de ledige boliger på Møllevænget i Hørsholm hænger kommunen på her tre måneder efter de blev meldt indflytningsklar

Bolignøden er enten ikke så stor i Hørsholm. Eller så passer de nye almene boliger på Møllevænget ikke til behovet hos de borgere, der står på kommunens akutboligliste.

For det er nemlig ikke lykkedes Hørsholm Kommune at få udlejet alle de 22 nye lejligheder, oplyser kommunen på deres hjemmeside og ser sig nu nødsaget til at tilbyde de ledige treværelses lejemål til folk udenfor akutboliglisten.