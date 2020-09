Se billedserie Louise Rasmussen og Janus Juul Rasmussen startede Component 2.0 sammen i 2019. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Nye designs skaber vækst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye designs skaber vækst

Hørsholm - 07. september 2020 kl. 05:03 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm: Janus Juul Rasmussen har været selvstændig i 15 år, og de seneste 10 år har han beskæftiget sig med metodisk design. Sammen med kolleger, kunder og Danmarks Tekniske Universitet udviklede han en måde til systematisk at ændre på de mekaniske dele i produktionsudstyr og produkter.

Problemet er, at udstyr og produkter ofte er bygget på en måde, hvor de til tider fejler, er dyre at vedligeholde eller bare er mindre gode end de potentielt kunne være. Sådan er maskinerne bygget, fordi mange af de maskindele, vi benytter os af har deres oprindelse for mere end 100 år siden.

Standarder er gamle Janus Juul Rasmussen kalder det »at tage designet til gidsel«.

- Vi har fundet ud af, at mange af standarderne bygger på grundtegninger fra Første Verdenskrig. Det er faktisk ret interessant, fordi man kunne jo godt tillade sig at påstå, at verden har ændret sig en smule siden, siger Janus Juul Rasmussen med et smil.

Problemet er, at komponenterne ikke længere slår til.

Ved at lægge store kræfter i at optimere på at optimere for eksempel et kugleleje i en vindmølle, kan der opnås marginale forbedringer. Ved at ændre grundlæggende på komponenterne kan man i stedet skabe markente forbedringer der reducerer energi og materialeforbrug samtidig med at funktionen forbedres. Sådan er det med rigtig mange komponenter. Det gælder dele i støvsugeren, hængslerne på døren, stolen der rokker osv. osv.

- Mange af de problemer vi ser kan spoles tilbage til, at komponentdesignet med gode grunde da det skete er blevet taget til gidsel, siger Janus Juul Rasmussen.

Netværk oplevede problem Janus Juul Rasmussen arbejder for en lang række af de store danske og udenlandske industrivirksomheder, men også de helt nystartede virksomheder kan have brug for en hjælpende hånd inden de lancerer et nyt produkt.

- Når man kender det netværk, og man også kender en række virksomheder i udlandet, og man begynder sammen med dem at snakke om, at det ikke er optimalt, at vi bliver ved med at tage komponentdesignet til gidsel, så kan man mærke, at der er faktisk noget klangbund i det her, siger Janus Juul Rasmussen.

Det gav ham modet til i 2019 sammen med sin kone Louise Rasmussem, der som PhD har en baggrund inden for forskning i Novozymes og Ørsted.

Godt samarbejde Louise Rasmussen, der er partner i Component 2.0, forklarer:

- Vi havde en fornemmelse af, at vi er gode til at komplimentere hinanden. Janus tager sig af de overordnede linjer og det tekniske, og jeg har meget erfaring med projektledelse og personaleledelse, så det tager jeg mig af, og vi har fået bekræftet, at vi er et team, der supplerer hinanden.

Janus Juul Rasmussen supplerer:

- Det fylder ikke så meget i hverdagen. Men det har givet os to rigtig meget. Der er ikke nogen, der bestemmer over Louises tid, og ingen bestemmer over min tid.

Dagen, hvor vi mødes til interview, har Janus Juul Rasmussen for eksempel cykel med. Så cykler han hjem, imens Louise Rasmussen tager bilen. Hun siger:

- Det var argumentet. Vi har været optaget af hver vores karriere. Nu har vi friheden til at kunne bestemme selv.

Deres virksomhed er vokset, nu er der syv ansatte, og de forventer en tocifret millionomsætning i virksomhedens andet år.

Efterspurgt af industri Component 2.0's metode til at udvikle nye komponenter har vist sig at være værdifuld for de produktionsvirksomheder, virksomheden arbejder sammen med. Janus Juul Rasmussen fortæller, at mange store danske industrivirksomheder, som har mekaniske produkter, har brug for nye komponenter for at opnå den vækst, de selv om tiden vi er i kræver.

- Det kunne jeg mærke for et par år siden, når jeg snakkede med virksomhederne, og så tænkte jeg, at nu er det nu. Og så gik vi i gang. Ikke mange ved, at Danmark og specifikt Nordsjælland udgør en hub for nogle af verdens bedste mekaniske designere, siger Janus Juul Rasmussen.

Men Louise Rasmussen og Janus Juul Rasmussen løser ikke kun problemer for firmaer. I sommerferien havde de et problem med en dør, der knirkede og bandt i deres hjem.

- Janus stod og bandede og svovlede over, hvorfor i alverden man ikke konstruerer det på en ordenlig måde, griner Louise Rasmussen.

Janus Juul Rasmussen ændrede lidt på hængslerne, og så var det problem løst.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag.