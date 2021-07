Se billedserie Udefra tager de 22 almene boliger på Møllevænget sig pænt og nydeligt ud, men bag ydervæggene stod de ufærdige og mangelfulde. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Nye boliger får igen drøje hug af politikerne

De 22 nye almene boliger i Hørsholm har haft en svær start, og det vil forfølge bygherre fremover

Hørsholm - 15. juli 2021 kl. 11:48 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

"Ufærdigt, ringe og en skrækkelig aflevering langt fra den standard, vi har i Hørsholm."

Sådan lød den skarpe kritik fra SocialKonservatives Thorkild Gruelund, da Hørsholm Kommunalbestyrelsen på sidste møde inden sommerferien skulle godkende det endelige byggeregnskab af de 22 nye almene boliger på Møllevænget i Hørsholm, opført af Danske Funktionærs Boligselskab DFB og Domea som bygherre.

Og Gruelund var ikke den eneste, der gav byggeriet en hård medfart. Jakob Nybo, Libarel Alliance, slog fast, at "det her ikke var i orden", og fremlagde et protokollat, hvor han ville stemme nej til at betale de 38 millioner, regningen for det ufærdige byggeri lød på.

"Som privatperson ville man jo aldrig betale 38 mio. kr. for en ufærdig vare," sagde Jakob Nybo.

Vi faldt på målstregen Selv om det ikke er en reel mulighed at undlade at betale, så var der bred enighed i kommunalbestyrelsen om at give kritik af byggeriet.

"Ja, det var ikke den standard, vi diskuterede," erkendte borgmester Morten Slotved (K) i den milde ende, mens partifællen og formand for Miljø- og planlægningsudvalget Jan Klit ligeledes indrømmede, at "vi faldt på målstregen. Vi startede på 42 boliger, men endte på 22. Det var sværere at få økonomien til at hænge sammen. Ærgerligt at vi snublede til sidste..."

Socialdemokratiets Svend Erik Christiansen slog fast, at man skal overveje, hvem der skal bygge almene boliger i Hørsholm fremover, og de er ikke nogle, vi skal bruge.

Dybt godnat Glen Madsen (DF) understregede, at den beboersammensætning, som kommunen efterfølgende har haft ansvaret for med en overvægt af flygtninge, var 'dybt godnat'.

Jan Klit (K) mente heller ikke, at man var kommet i mål på beboersammensætningen.

De 22 nye lejeboliger på Møllevænget var indflytningsklar 1. november 2020 og var målrettet borgere i akut bolignød, men allerede her kun Ugebladet fortælle, hvordan boligerne stod ufærdige med rå betonvægge, ru kanter og huller efter manglende spartelarbejde, ligesom der var sat fodaftryk af håndværkerne på flere vægge. (Artiklen fortsætter under foto...)

Det var blandt andet dette syn, der mødte en mor til to, da hun skulle flytte ind i den helt nye lejlighed på Møllevænget. Trods manglende tag over hovedet valgte hun at sige nej. Foto: Privat

Målløs mor sagde nej Pheodora Brown, mor til to små børn, troede ikke sine egne øjne, da hun i efteråret fik nøglerne til sin lejlighed på Møllevænget, der var blevet 'solgt' på et new-yorker-look .

"Jeg var helt målløs, men kom også til at grine. Nej, det kan I da ikke mene," lød det fra 33-årige mor til medarbejderen fra boligselskabet DOMEA, da hun fik overdraget boligen og havde betalt 50.000 kroner i indskud.

"Muren rundt ved trappen har kanter som grovkornet asfalt. Med små børn er det kun et spørgsmål om tid, før de får skrammer og kommer til skade. Det skal mine børn ikke hjem til," fortalte Pheodora Brown, inden hun afleverede tilbage til boligselskabet og takkede nej.

Efterfølgende kunne Ugebladet berette om, at halvdelen af de 22 nye boliger var tilbudt til flygtninge, hvilket også mødte politisk kritik af kommunens administration, der har den fulde anvisningsret til boligerne. Oveni stod der tre-fire boliger tomme i et par måneder, da Hørsholm Kommune havde svært ved at få dem lejet ud.

Med undtagelse af Liberal Alliances Jakob Nybo godkendte alle andre medlemmer af kommunalbestyrelsen byggeregnskabet på 38 millioner for Møllevænget.

New-yorker-look eller ufærdigt håndværk. Døm selv. Foto: Privat

