Se billedserie New yorker-look kalder boligselskabet den indvendige stil i de nye almene boliger på Møllevænget. Thorkild Gruelund kalder det 'garage-look'. Her er der skrevet '3 dåser' på den ene væg og sat et skoaftryk på en anden af de rå betonvægge. Fotos: Privat

Nye boliger får hård kritik: Det er ikke ordentligt, det her

"Boligselskabet DOMEA har ikke magtet opgaven med de 22 nye almene boliger på Møllevænget," mener kommunalpolitker Thorkild Gruelund. DOMEA forsvarer sig med færre boliger og fordyrende krav

Hørsholm - 02. december 2020 kl. 10:51 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

"Det er skandaløst, at DOMEA afleverer en vare, som den de afleverer på Møllevænget. Og jeg havde aldrig i 2016 - som i aldrig nogensinde - valgt det boligselskab, hvis jeg vidste, at de ikke magtede opgaven".

Så direkte og hård er kritikken fra lokalpolitiker Thorkild Gruelund, SocialKonservative, efter han har besigtiget de nye almene boliger på Møllevænget i Hørsholm (tidligere Møllehusgrund - red.), som for en måned siden blev meldt indflytningsklar. Men det er boligerne overhovedet ikke, fastslår han.

Rå betonvægge, grove betonkanter og hjørner samt klatter af spartelmasse i en anden farve giver indtryk af, at det indvendige arbejde ikke er gjort færdigt. DOMEA har sagt, at det er bevidst med de rå vægge, og der er tale om et newyorker-look.

"Det her er ikke tilfredsstillende boliger. Mangellisten er så lang, så lang. Der ligger jo en udgift på 40.000 til 50.000 kroner til hver beboer for at gøre boligen klar. Jeg kalder det et garagelook, og det er ikke ordentligt, det her," understreger Thorkild Gruelund overfor Ugebladet.

SAGEN KORT December 2016: Kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal bygges 36 almene boliger på Møllehusgrunden. LA, Venstres Ove Petersen stemmer imod, resten af Venstre undlader at stemme

Januar - juni 2017: Naboerne til Møllehusgrunden protesterer på flere borgermøder mod antallet af boliger og byggehøjden

April 2017: Projektet reduceres fra 36 til 28 boliger

Oktober 2017: Projektet reduceres yderligere til 22 boliger. "Ikke flere tæsk i luften fra vores side," siger nabotalsmand. Lokalplan vedtages. Boligselskabet DFB og DOMEA havde på daværende tidspunkt egentlig droppet projektet, men forhandlingerne med Hørsholm Kommune blev genoptaget

Oktober 2019: Spaden kom i jorden til de 22 nye almene boliger

30. oktober 2020: Boliger blev meldt indflytningsklar, og de første beboere rykkede ind

Hørsholm har fået et tilskud på 1,5 millioner kroner til de samlet set 3,4 millioner, kommunen skal skyde i projektet som grundkapital. I alt blev byggeriet sat til ca. 34 millioner kr. Sjusket med regnestykket Fornylig bragte Ugebladet historien om, hvordan den 33-årige Pheodora Brown havde fået tilbudt en af boliger, men slet ikke kunne se, hvordan hun og hendes to små børn skulle bo der. Hun valgte at opsige lejemålet efter at have betalt 50.000 kroner i indskud og første måneds husleje.

Thorkild Gruelund mener, at Danske Funktionærers Boligselskab DBF og DOMEA, der står bag projektet, bare kunne have sagt nej til projektet, hvis de ikke mente, de kunne gøre det færdigt.

"Det virker som om, de har sjusket med regnestykket for byggeriet og har sagt ja, før de egentlig var klar over, hvad det kostede," siger Gruelund og mener ikke, at Hørsholm Kommune skal bruge DOMEA til noget igen.

Dårlig planlægning Kritikken af Møllevænget bragte han også frem under 'meddelelser' på det seneste Økonomiudvalgsmøde.

Løsgænger Annette Wiencken kalder også den manglende finish for et stort problem.

"Jeg er meget ærgerlig over, at kæden tilsyneladende er hoppet af. De skulle jo opføre nogle boliger, som folk var glade for," siger hun til Ugebladet.

Heller ikke borgmester Morten Slotved er tilfreds.

"Jeg synes, at det er mærkeligt, at det er et produkt, som DOMEA vil tilbyde deres lejere. Fra kommunen har vi fortalt dem, at vi ikke er tilfredse med resultatet og er i fortsat dialog med dem i forhold til at få rettet op på det. Det her er ikke ordenligt," fastslår Morten Slotved.

Kritikken fra flere politikere i Hørsholm hagler ned over de nye 22 almene boliger på Møllevænget, og Thorkild Gruelund, SocialKonservative, lægger ikke fingre imellem. Arkivfoto

Han køber ikke DOMEAs argument om, at der ikke var flere penge til projektet.

"Det er dårlig planlægning, og noget de må få styr på," mener borgmester og håber, at DOMEA - hvis de drømmer om at bygge flere almene boliger i Hørsholm - kommer med et projekt, der er færdigt.

Færre boliger og fordyrende krav Ugebladet har forelagt kritikken for DOMEA, som projektchef Peter Stagaard har svaret på i en mail.

"Vi er naturligvis kede af, at nogle beboere er blevet overrasket over den indvendige finish. Og det er rigtig ærgerligt, at den folder, vi har udleveret, som netop beskriver det, aldrig kom med ud til beboerne med kommunens udlejningsmateriale, inden de indgik lejekontrakten. Men når det er sagt, er der ting, der skal gås efter, og entreprenøren arbejder på fuldt tryk for at få udbedret fejl," meddeler han.

DOMEA-projektchefen oplyser videre, at tilblivelsen af almene boliger altid foregår i tæt samarbejde mellem boligorganisationen og kommunen. Det er også sket her.

"DFB Møllevænget og Domea.dk, som er administrator på projektet, har gennem hele forløbet været i tæt dialog med Hørsholm Kommune, og kommunens embedsmænd har derfor været både vidende om og godkendt, at byggeriet måtte tilpasses på grund af nye fordyrende krav til byggeriet, efter købet blev indgået.

Danske Funktionærers Boligselskab DBF og DOMEA, der står bag projektet, bare kunne have sagt nej til projektet, hvis de ikke mente, de kunne gøre det færdigt, mener Thorkild Gruelund fra SocialKonservative. Foto: Morten Timm

FAKTA DFB Domea er bygherre og ejer af boligejendommen på Møllevænget og har stået for projekteringen.

Hørsholm Kommune har givet tilskud efter almenlovgivningen.

Derudover har kommunen kun haft opgaver som henholdsvis plan- og byggemyndighed i forhold til byggeriet og i forbindelse med byggetilladelsen.

Hørsholm Kommune har ikke hjemmel i byggelovgivningen til at påtale indvendige forhold, såsom rå vægge.



Kilde: Hørsholm Kommune Kilde: Hørsholm Kommune Fortsætter dialog Peter Stagaard uddyber, at Hørsholm Kommune fik en god pris for grunden, da DFB (Danske Funktionærs Boligselskab) købte den i 2016. Efterfølgende kom der fordyrende krav og en reduktion i antallet af boliger, der kunne opføres.

"Det betyder jo, at der i sidste ende er færre til at betale for de ekstra omkostninger. DFB er lykkes med at kunne imødekomme nogle af ekstraudgifterne og har allerede lagt 1 million kroner udover rammebeløbet", fortæller Peter Stagaard og tilføjer, at han sammen med DFB fortsætter dialogen med Hørsholm Kommune om, hvordan man kan komme videre på den bedste måde.

