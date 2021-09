Begrænsningerne skal sikre en mangfoldig valgdebat, siger Ugebladets lokalredaktør Fred Jacobsen. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Nye afgørende regler frem til valget: Det skal du vide som kandidat

Ugebladet og Frederiksborg Amts Avis indfører fra i dag stramninger i debatindlæggenes længde. Det skal sikre mangfoldighed i valgdebatten både her på sn.dk/hoersholm og i den trykte avis

Hørsholm - 15. september 2021 kl. 16:21 Kontakt redaktionen

Der er kommunalvalg tirsdag den 16. november. Om to måneder.

Vi ved, at vi nu går ind i den fase, hvor kandidaternes trang til at udtrykke sig i avisens spalter stiger i takt med at valgdagen nærmer sig.

Ugebladet ønsker, at flest muligt kommer til orde, og vi hylder synspunkternes mangfoldighed.

Højst 200 ord Derfor vil det fra og med nu være sådan, at et indlæg i valgdebatten fra kandidater ikke må være længere end 200 ord (1200 anslag inkl. mellemrum).

Indlæg fra kandidater, der ikke sidder i kommunalbestyrelsen, skal være med adresse - og der vil ikke blive bragt fotos af kandidater i valgindlæg.

Indlæg, hvor man lovpriser sit parti eller bestemte kandidater, vil blive afvist - eller henvist til vores annonceafdeling, hvor sådan noget hører til. Fordi vi netop gerne vil sikre, at et debatindlæg reelt er et debatindlæg.

Det giver sig selv, at der for indlæggene i øvrigt gælder de normale regler for debat: De må ikke være injurierende, skal holde en ordentlig tone og, som nævnt, være klart identificerbare som et indlæg fra en kandidat.

Debat i øvrigt uændret For en god ordens skyld skal det understreges, at reglerne gælder både for valgdebatindlæg i Ugebladet og på Ugebladets hjemmeside sn.dk/hoersholm.dk

For den øvrige debat - indlæg fra 'almindelige' læsere og borgere, der ikke er kandidater - gælder de nuværende regler for længden af et debatindlæg. Og det er højst 350 ord (2100 anslag).

Redaktionen vil navigere stramt efter disse regler, som betyder, at en overskridelse af vores krav vil være, at indlægget vil blive sendt retur til opstramning eller slet ikke blive offentliggjort.

Kort og præcist Her på redaktionen er vi overbevist om, at kandidaterne sagtens kan fatte sig i korthed og præcist, og selv sætter pris på en mangfoldig valgdebat.

Vi glæder os til valget og ønsker alle en god valgkamp - og selvfølgelig et godt valg!