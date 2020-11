Se billedserie Peter Thestrup bliver spidskandidat for Nye Borgerlige i Hørsholm ved kommunalvalget den 16. november 2021.

Nye Borgerlige klar med kandidater

Hørsholm - 09. november 2020 kl. 06:14 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Til næste år ved denne tid kører valgkampen for fuld skrue. Allerede nu er flertallet af partier i fuld gang med at finde gode kandidater. Nye Borgerlige i Fredensborg-Hørsholm kredsen har lige haft opstillingsmøde, og her blev foreløbigt fundet en spidskandidat til Hørsholm, mens to kandidater er fundet i Fredensborg. Det fortæller Leif Barbré Knudsen, kredsformand for Nye Borgerlige Fredensborg-Hørsholm:

- I Hørsholm bliver spidskandidaten Peter Thestrup. Han er 57 år og arbejder som Tryghedsvagt. Peter har en mellemlang videregående uddanelse i jura og økonomi. Han er single, men stolt weekendfar til en 13 år gammel søn. Interesserne er politik, golf, mindfullness og styrketræning, skriver Leif Barbré Knudsen i en pressemeddelelse.

Her udtaler Peter Thestrup:

- Jeg er gået i gang med at gennemgå forslag til budget for 2021-2024 for Hørsholm Kommune med henblik på at kunne nedsætte skatten. Skat og personlig frihed er forrest i mine tanker for borgerne.

To klar i Fredensborg I Fredensborg Kommune opstilles Steen Løfstrøm som spidskandidat.

- Steen er 49 år og arbejder som Indkøber. Han er uddannet Projektleder. Steen har en samleverske, som han har en datter på 13 år med. Hobbyerne er fodbold, golf, naturen i vores kommune og god mad, oplyser Leif Barbré Knudsen.

I Fredensborg opstilles også Kaspar Hemmingsen.

Steen Løfstrøm er netop blevet valgt som spidskandidat i Fredensborg Kommune for partiet Nye Borgerlige

- Kaspar har netop rundet 34 år og er igang med at uddanne sig til isenkræmmer. Han er single og har ingen børn. Til gengæld er Kaspar glad for fodbold og golf, lyder det fra Kredsformanden.

Ligesom i Hørsholm er det et mål for Nye Borgerlige i Fredensborg at få sænket skatten. Derudover vil partiet arbejde for kvalitet i stedet for kvantitet i byggeriet, der skal gøres op med dyre og nytteløse projektmagerier, og der skal skabes vækst-muligheder for lokale virksomheder.

Leif Barbré Knudsen sammenfatter partiets kommunalpolitik således:

- Vores energi i Nye Borgerlige går til at gøre en forskel uanset om man er børnefamilie, pensionist, single eller virksomhedsejer eller tænker på at starte virksomhed. Færre regler, færre udgifter - så få som muligt - vil gøre livet lettere for alle. Personlig frihed er under pres gennem årtier og det bliver værre og værre. Vi danskere har vænnet os til at staten og kommunen tænker for os og fortæller os, hvordan vi skal gøre hver en detalje i livets gang. Det skal ændres, slår kredsformanden fast.