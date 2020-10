Snart er efterårsferien over os, og i den forbindelse byder Karen Blixen Museum Rungstedlund på flere kulturelle adspredelser, som giver stof til eftertanke. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Nyd blixensk efterårsferie på Rungstedlund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyd blixensk efterårsferie på Rungstedlund

Hørsholm - 11. oktober 2020 kl. 10:30 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Uanset om man vil gå en tur gennem Rungstedlunds flotte efterårsomgivelser eller lære de yngste at skrive breve som Blixen selv, er der råd at hente på Karen Blixen Museum Rungstedlund i efterårsferien.

Vælger man en gåtur i fuglereservatet, kan man med fordel tage en fortælling i ørerne imens. Museet har nemlig taget forskud på et nyt litterært projekt, der skal åbne dørene for endnu flere til Karen Blixens forfatterskab. Det fortæller Katrine Nør Andersen, der er Arrangementskurator på Karen Blixens Rungstedlund.

- Efteråret på Rungstedlund er så smukt og indbyder i dén grad til gåture i Fuglereservatet. Vi har som en del af projektet Danske Digterruter produceret fem lydfortællinger til Fuglereservatet, som kobler Karen Blixens litteratur sammen med naturen. Danske Digterruter går egentlig først i luften til næste år, men vi kunne ikke vente og har tyvstartet lidt. Vi producerer så yderligere fem lydfortællinger til næste år, men vi er meget spændte på, hvordan der bliver taget imod de første. De er i hvert fald tænkt som en måde at åbne Karen Blixens forfatterskab op, siger Katrine Nør Ansersen, inden hun fortsætter:

- Man kan jo ganske passende købe en varm kakao og en bolle og tage med på sin gåtur. Derudover foregår der nogle skønne ting inde på museet. Blandt andet temaomvisninger om Blixens Afrika, foredrag om Blixen og Fugleperspektivet og en brevskrivningsworkshop for familier, hvor man kan hylde brevskrivningens kunst, lyder det ydermere.

Snus til forfatterskabet Går man en tur i Karen Blixens Fuglereservat, og gør et stop på én af de grønne bænke undervejs , kan man lytte til de fem lydfortællinger, museet har skabt med afsæt i Karen Blixens forfatterskab. Det eneste man skal gøre er at scanne en QR-kode med sin telefon. Koderne sidder på bænkene i fuglereservatet, og museet opfordrer besøgende til at huske hovedtelefoner for at gøre oplevelsen så god som mulig. Fortællingerne er skabt til projektet »Danske Digterruter«, som egentlig først går i luften i 2021.

Til den tid vil museet producere yderligere fem lydfortællinger, som offentliggøres sammen med projektet. Forklaringen er, at forfattere og landskaber gennem århundreder har påvirket og formet hinanden. Lige fra romantikkens forfattere drog ud i naturen for at skrive om den til rå beskrivelser af storbyens fremmedgjorte landskaber.

Skriv som Blixen Karen Blixen var en fabelagtig brevskriver. I de 17 år hun, boede i Afrika, satte hun sig næsten hver søndag til skrivebordet for at skrive breve hjem til familie og venner i Danmark, som hun var adskilt fra. Det var breve, der handlede om stort og småt, livsrefleksioner og dagligdagsting - men vigtigst af alt, så var de gavmilde med den tid og det nærvær, som det kan kræve at skrive et brev til nogen, som man holder af.

På Karen Blixen Museum hyldes brevskrivningens kunst i efterårsferien med en workshop både den 13. og den 15. oktober.

Brevskrivningsworkshoppen er støttet af PostNord og henvender sig til børn og deres familier.

Tag til Afrika I efterårsferien inviterer museet ligeledes til en særlig rundvisning i museets udstilling, hvor der sættes fokus på Blixens Afrika.

- Jeg havde en farm i Afrika ved foden af bjerget Ngong. Selve ækvators linje trak sig over højlandet femogtyve mil længere nordpå. Sådan indleder Karen Blixen selv sin fortælling om livet i det britiske Østafrika.

Forfatterinden tilbragte 17 år i Afrika. Først blev hun gift og baronesse, så storvildtsjæger, syg, forelsket og bestyrer for kaffeplantagen Mbogani. Den 14. oktober fra klokken 16.00 til 16.45 og den 16. oktober fra klokken 12.00 til 12.45 kan man tage med på omvisningen, der er fyldt med anekdoter fra Blixens tid i Afrika, som historien om Kongens brev i Skygger på græsset. Oplev en fortælling om Blixens store kærlighed til landet, til folkene på kaffeplantagen, til eventyret og hendes triste og standhaftige afsked.

Omvisningen er guidet og fortalt af John Christensen. Omvisningen er gratis efter betalt entré til museet, men tilmelding på hjemmesiden Billetto kræves.