Ib Lunde Rasmussen er mandag aften blevet ekskluderet som medlem af Venstre og Venstres bestyrelse i Hørsholm. Ib Lunde Rasmussen bekendtgjorde ellers i sidste uge, at ville stille op som spidskandidat for partiet. Ib Lunde Rasmussen sad i kommunalbestyrelsen for Venstre i Hørsholm fra 2001-2005. I 2005 blev han også ekskluderet, hvorefter han stiftede lokallisten »Borgerligt Alternativ«, inden han tilsluttede sig Hørsholmlisten. I 2017 prøvede han igen lykken med sin egen politiske liste »Nye Veje«, der opnåede 80 stemmer ved kommunalvalget samme år. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Ny uro ryster Venstre: Smidt ud for anden gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny uro ryster Venstre: Smidt ud for anden gang

Hørsholm - 28. april 2020 kl. 06:01 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ib Lunde Rasmussen er for anden gang på 15 år blevet smidt ud af Venstre i Hørsholm. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Første gang var i 2005, hvor han som siddende kommunalbestyrelsesmedlem blev ekskluderet, og mandag aften gentog historien sig. Igen blev Ib Lunde Rasmussen smidt på porten af Venstre, som på en generalforsamling i 2019 ellers havde indvalgt ham i både bestyrelsen for Venstre Hørsholm og i partiets kredsbestyrelse.

- Venstre Hørsholm meddeler, at en enstemmig bestyrelse har ekskluderet Ib Lunde som medlem. Vi beklager sagen, som vi helst havde været foruden. Venstre Hørsholms fokus er nu på valget af spidskandidat den 11. juni til kommunalvalget i 2021, som står imellem Ann Lindhardt og Anne Ehrenreich, samt forberedelse af KV21, lyder det kortfattet i en pressemeddelelse mandag aften fra Venstres lokalformand, Stig Brammer.

Meldte sig som spidskandidat Eksklusionen kommer efter, at den 74-årige Ib Lunde Rasmussen i onsdags den 22. april meddelte, at han ville stille op som spidskandidat for Venstre i Hørsholm, hvor han ville tage kampen op med Ann Lindhardt og Anne Ehrenreich, der pt. deles om at lede Venstres fire personer store gruppe i kommunalbestyrelsen.

- Der er store udfordringer forude for vores kommune med at få styr på de mange løse ender inden for specielt den fysiske planlægning. Jeg glæder mig til det kommende samarbejde med den nye formand og de mange medlemmer af Venstre i Hørsholm, lød det fra Ib Lunde Rasmussen i onsdags, hvor han til Frederiksborg Amts Avis oplyste, at han allerede havde meddelt sit kandidatur til formanden, Stig Brammer.

Med eksklusionen af Ib Lunde Rasmussen fortsætter den interne uro, der har martret Venstre i Hørsholm gennem en længere periode. I september 2019 gik Jørgen Eirfeldt af som formand for den lokale partiforening på en ekstraordinær generalforsamling.

Gruppeformand smækkede med døren To måneder senere, i midten af november 2019, smækkede partiets gruppeformand og borgmesterkandidat, Annette Wiencken med døren og blev løsgænger. I den forbindelse udtalte hun til Frederiksborg Amts Avis:

- Det har næppe været usynligt for vælgerne, at bestyrelsen har blandet sig direkte i det politiske arbejde med klart divergerende budskaber, og uenigheden har forplantet sig i Venstres KB-gruppe. Det har fjernet fokus fra den planlagte strategi. Det er naturligvis helt uacceptable betingelser for en gruppeformand, og da jeg samtidigt oplever, at samarbejdet i kommunalbestyrelsesgruppen er ødelagt, har jeg i dag valgt at tage konsekvensen, både af hensyn til mig selv og til Venstre, lød det blandt andet.

Og uroen blussede yderligere op i december 2019, hvor den tidligere lokalformand, Jørgen Eirfeldt, der stadig var formand for kredsbestyrelsen, gik til angreb på partiets kommunalbestyrelsesmedlem og tidligere folketingskandidat i Fredensborgkredsen, Kristian Nørgaard Jensen.

- Kristian bekender sig til magten, og magten er efter Kristians opfattelse det altafgørende i politik. Jeg er lodret uenig med Kristian. Jeg tror på, at ordentlighed og redelighed er det, der tæller mest på den lange bane. Kristian har forsøgt at køre en parallel organisation i Venstre, og han har blandt andet forsøgt - uden held - at vælte den siddende lokalforeningsformand ikke mindre end tre gange. Endvidere har han ønsket selv at fordele diverse poster, der hvor Kristian fandt, at vennerne gjorde størst nytte, lød det i december skarpt fra Jørgen Eirfeldt, der endvidere beskyldte Kristian Jensen for at have »et meget afslappet forhold til sandheden«.

De »kradse« udtalelser fra den tidligere formand fik den nuværende formand Stig Brammer på banen.

- Nu, hvor Jørgen Eirfeldt langer personligt ud efter Kristian, vil jeg gerne sende en særlig tak til Kristian for hans engagement. Jeg har kun haft gode oplevelser med Kristian. Han holder sine aftaler, og han gør en stor indsats for Venstre Hørsholm. Hertil kommer at Kristian som mange andre politikere desværre må finde sig i personlige angreb, lød det i december fra Stig Brammer.

Han blev bakket op af løsgængeren og den tidligere V-gruppeformand, Annette Wiencken:

Beskæmmende angreb... - Jeg synes, at det er beskæmmende, som Jørgen Eirfeldt går personligt til angreb på Kristian Nørgaard Jensen, og jeg kan næsten have ondt af, at Jørgen som afgået bestyrelsesformand for Venstre i Hørsholm har behov for at gøre det. Jørgen er mig bekendt stadig kredsformand for Venstre i Fredensborgkredsen. Jeg stod nok ikke selv først i køen som ny folketingskandidat, hvis jeg risikerede sådan et udfald mod min person, når valgplakaterne er pillet ned igen, lød det dengang skarpt fra Annette Wiencken.

Herefter sænkede julefreden sig over Hørsholm og Venstre, og det nye lederskab, Ann Lindhardt og Anne Ehrenreich, har siden kørt et tæt makkerskab og har fået genskabt roen i partiet.

Lige indtil i mandag aften, hvor »det beskidte vasketøj« igen blev hængt ud i offentligheden, og Ib Lunde Rasmussen blev ekskluderet... for anden gang.

Venstre holder opstillingsmøde til posten som spidskandidat torsdag den 11. juni.