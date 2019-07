Se billedserie Selvportræt malet af Benedicte Toft Andersen og Alexis Robiou i 1998, mens de to kunstnere levede og arbejdede sammen i London. Billedet er blandt andet en del af My beautiful Gallery?s nye udstilling, der åbner lørdag.

Send til din ven. X Artiklen: Ny udstilling ser tilbage på ungdommens værk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny udstilling ser tilbage på ungdommens værk

Hørsholm - 05. juli 2019 kl. 06:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Billedkunstneren og galleristen bag My Beautiful Gallery & Winebar, Benedicte Toft Andersen, sidder i den sene sommersol ved et af de DSB-røde borde i søjlegangen på hendes sted i den gamle Rungsted Kyst stations østside, hvor My Beautiful Gallery & Winebar ligger.

- Ja, det er faktisk lidt mærkeligt det, der sker på lørdag. Altså jeg mener, det opsummerer rigtig meget af hele mit liv på alle mulige måder. Og hvis du spørger, om jeg helt ved, hvad jeg har gang i, så vil jeg bare sige, at det gør jeg ikke, men jeg prøver i hvert fald nogle grænser af, siger hun.

Det er da også en speciel udstilling, hun og medejer af galleriet Torsten Leschly har arrangeret. Derfor skal man nok vide lidt mere for at forstå pointen.

- Efter skolen tog jeg i 1991 til Frankrig, som altid har fascineret mig, fortæller Benedicte Toft Andersen, inden hun fortsætter:

- Da jeg kom hjem igen, uddannede jeg mig til grafisk designer. Billedkunst har altid været det, jeg brændte for. Så fik jeg pludselig mulighed for at udleve den helt store drøm, og kom i 1996 ind på kunstakademiet i London, Camberwell College of Arts & Crafts, med et stipendiat. Pointen er, at her mødte jeg snart min helt store kærlighed, den franske maler Alexis Robiou, som gik på mit hold. Vi forbandt os i et slags symbiotisk forhold, hvor vi sammen lavede næsten alt det, som vi skabte. Det var ikke hans billeder eller mine - det var vores kreationer. Fire hænder, sagde vi. Nogle af de første billeder fra den gang er også med på udstillingen på lørdag, forklarer galleristen og billedkunstneren om den retrospektive udstilling, som snart fylder rummene i My Beautiful Gallery & Winebar.

Da de to kunstnere var færdige i 2000 udstillede de deres fælles værker forskellige steder i London og Sydengland. I 2001 besluttede de to sig for at tage til Paris, hvor de fik mulighed for at udstille på en række gallerier. De to fik sig snart en overraskelse, der ændrede deres kunstneriske bane.

- Der skete det, at vi vandt en førstepræmie, hvor prisen var selv at få et galleri til en helt symbolsk husleje, og her lavede vi så Moto777, vores eget galleri på Rue de Gardes i det kunstfokuserede Montmartre. Alt, hvad vi lavede, arbejdede vi stadig sammen om, og der er også mange ting fra den periode med på udstillingen på lørdag, fortæller Benedicte Toft Andersen.

- Det gik rigtig godt, så efter et stykke tid valgte vi at åbne endnu et galleri i Paris i Le Marais i det helt centralt beliggende 4. arrondissement. I den samme periode blev vi inviteret til at udstille på gallerier i Berlin i 2005, i Barcelona i 2006, Dublin i 2007, Tokyo i 2007 og New York i 2008.

Som det kan gå, blev ungdommens vilde skaberkraft og kunstneriske virke så småt flettet sammen med voksenlivets ansvar, og de to kunstnere og gallerister så sig nødsaget til at lægge tilværelsen en anelse om.

- Så kom de små børn, og i 2010 besluttede vi at flytte til Danmark, fortæller Benedicte Toft Andersen, inden hun fortsætter:

- Alex flyttede med, men kunne ikke finde sig selv i Danmark. Vores forhold var heller ikke længere, som det havde været, så vi gik fra hinanden for snart seks år siden, og Alex flyttede tilbage til Paris.

Siden har han lavet sine egne billeder, og det har jeg også, siger hun.

Udstillingen, som starter lørdag, er således første gang siden de to forlod hinanden, hvor de udstiller sammen, og udstillingen kommer til at indeholde værker fra alle perioderne, hvor de to kunstnere har arbejdet sammen og hver for sig.

- Måske når vi også at lave noget til udstillingen sammen, med fire hænder, som i gamle dage, siger Benedicte Toft Andersen forud for udstillingens åbning.

Ferniseringen finder sted lørdag den 6. juli klokken 16.00 hos My Beautiful Gallery, hvor man kan møde begge kunstnere personligt i afslappede rammer. Efter ferniseringen er der sørget for live underholdning og en festlig aften. Der er fri entre til hele arrangementet.

My Beautiful Gallery har adresse på Østre Stationsvej 6, Rungsted Kyst.

soelberg