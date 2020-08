Se billedserie Billedkunstner Henrik Schütze har fyldt det ikoniske Fuglsanghus med 150 billeder, og der er fernisering på udstillingen lørdag. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Ny udstilling byder på ekspressive farver og stof til eftertanke

Hørsholm - 07. august 2020

Væggene i fuglsanghus står i øjeblikket hen i en eksplosion af ekspressive farver og billeder, der ikke kun er dét, de umiddelbart fremstår som.

Billedkunstner Henrik Schütze har fyldt det ikoniske hus med 150 billeder, og der er fernisering på udstillingen lørdag.

I den ene ende af rummet troner Knippelsbro frem i et virvar af ekspressive farver, mens endevæggen i den modsatte ende af rummet er domineret af, hvad der ligner et landskab. Hvordan landskabet gebærder sig, må den enkelte afgøre, men midt i virvaret af former og farver, træder genkendelige former frem.

Fuglsanghus i Hørsholm er lige nu fyldt med farverige værker af den danske billedkunstner Henrik Schütze, der er blevet inviteret til at udstille af Hørsholm Kunstforening. Hans billeder tilbyder både beskueren genkendelige former og kaos. Ekspressive penselstrøg med voldsomme farver blander sig med genkendelige figurer. På ét billede er broklappen til Knippelsbro flyttet ind i myldretidstrafikken i Sankt Petersborg, og på et andet blander talende cafégæster sig med et portræt malet for mange år siden.

I Henrik Schützes værker blander motiverne sig nemlig uden at tage hensyn til den konkrete virkelighed, og en café på Christianshavn kan således sagtens optræde side om side med oplevelser, som kunstneren har haft på sine rejser.

Henrik Schütze har medbragt små billeder, mellemstore billeder og helt store billeder. Mellem billederne opstår både forbindelser og tomrum. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

- Mange af mine billeder er gamle billeder, som jeg har arbejdet videre med. Jeg har eksempelvis malet et billede af trafikkens mylder i Sankt Petersborg, men det fungerede ikke godt nok. Så tog jeg det med hjem, og da jeg en dag var nede og male et billede af Knippelsbro, havde jeg billedet med. Lige pludselig gik broklappen op. Jeg tog billedet op og malede en broklap ind i det og lidt af Knippelsbro, fortæller Henrik Schütze, da Frederiksborg Amts Avis for en stund afbryder ophængingen af Fuglsanghus' nye udstilling »Mellem verdener«.

Mellem Verdener Når Henrik Schütze maler, befinder han sig også selv mellem verdener. Han maler motiver, som også for ham fremstår uforståelige, men det abstrakte er ikke hovedingrediensen i kunsterens værker. Det er et element, som kombineret med genkendelige former og steder danner et samspil. Eller et modspil, om man vil det.

- Jeg er ude i det aktive rum, når jeg maler, og jeg tager øjeblikket alvorligt. Det, der sker omkring mig, påvirker billedet. Jeg stod og malede på gaden, da en af mine venner kom forbi, og han spurgte, hvad jeg malede. Jeg vidste det egentlig ikke selv, men jeg ville gerne forklare ham det, så jeg begyndte at male tydeligere former ind i billedet, fortæller Henrik Schütze, inden han fortsætter:

- Jeg vil gerne forstås. Jeg har billeder derhjemme, som er helt uforståelige, men jeg vil gerne have dialogen med min omverden. Derfor beholder jeg ofte de uforståelige billeder længe for mig selv, og til sidst tager jeg de uforståelige billeder med ud på gaden og finder et motiv. Et billede, der er helt uforståeligt, kan være spændende, men det er også spændende, når man kan relatere til billedet, siger han.

Henrik Schütze er født 1951 og opvokset i Rungsted som søn af maler og kunsthistoriker Elsebet Schütze og forfatter, lærer og billedhugger Rolf Schütze.

I denne ramme fik han sin interesse for kunsten. Senere flyttede Henrik Schütze til Fakirskolen på Christiania og uddannede sig til skolelærer. Læreruddannelsen førte til en stilling som lektor på Københavns Pædagog Seminarium med billedsprog, materialer, kunst og formidling som fag. Siden 2009 har Henrik Schütze været fuldtids kunstner, og han har altid malet sideløbende med sine andre beskæftigelser, hvorfor kunstneren samlet har malet op mod 7.000 billeder. 150 af disse har fundet vej til udstillingen i Fuglsanghus, hvor kærlighed, sensualitet, fjerne egne og abstraktionen smelter sammen til et samlet hele.

Til udstillingen vil der desuden blive vist en film, hvor man kan bevidne Henrik Schützes maleproces, mens resultatet af selvsamme kan oleves, hvis beskueren drejer hovedet.

Fernisering og corona »Mellem Verdener« har fernisering den 8. august, og udstillingen vises fredag til søndag fra klokken 12.00 til 17.00 til og med søndag den 4. oktober 2020 fra klokken 14.00 til 17.00.

Ferniseringen kommer dog til at foregår en anelse anderledes end normalt, da man hos Hørsholm Kunstforening gerne vil tage højde for den aktuelle coronakrise.

Derfor kommer ferniseringen til at foregår under blå himmel lige udenfor Fuglsanghus, hvor der vil blive holdt en tale og skænket et glas.

Samtidig vil adgangen til udstillingen foregå i mindre grupper, så de besøgende ikke kommer for tæt på hinanden i Fuglsanghus' intime rammer. Det oplyser Hørsholm Kunstforening.