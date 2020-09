Ny test for corona tager 15 minutter

I denne uge underskrev Apodan en aftale med SOS International, som i løbet af en måned vil tilbyde private og firmaer at købe test for Covid-19 i byer rundt omkring i landet.

Testen er en såkaldt antigentest, som tages i næsen, hvorefter man putter testen i en simpel beholder, og efter et kvarter er der et svar.

Aftale med Danfoss

Den hurtige test er også super-relevant for virksomheder. Nogle virksomheder kan og vil ikke vente den tid en såkaldt PCR-test i det offentliges hvide telte tager, men vil hellere betale for at få en test på et kvarter.